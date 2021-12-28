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國防部宣稱募兵達標三軍統帥卻疾呼留住人才？內幕曝光

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部宣稱募兵已連續兩年達標，編現比達90%，但蔡總統上午出席「民國111年上半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮」時，卻向與會將領疾呼國軍要留住人才，吸引更多青年從軍。圖／取自國防部發言人臉書直播畫面
國防部宣稱募兵已連續兩年達標，編現比達90%，但蔡總統上午出席「民國111年上半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮」時，卻向與會將領疾呼國軍要留住人才，吸引更多青年從軍。圖／取自國防部發言人臉書直播畫面

國防部宣稱募兵已連續兩年達標，編現比達90%，但蔡總統上午出席「民國111年上半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮」時，卻向與會將領疾呼國軍要留住人才，吸引更多青年從軍。事實上，國軍志願役雖達16萬餘人，仍與「募兵制」計畫所訂16萬9千人的目標有部分差距，有部分戰鬥部隊軍官、士官或士兵編現比不及8成外，更嚴重的是，未服滿現役最少年限就提前退伍人員者眾，近5年招募入營的士兵平均有兩成寧賠錢退伍，應賠償款已累計兩億多元未收回。

根據立法院預算中心調查，國軍志願役人力雖逐漸增加，但仍有部分戰鬥部隊編現比不及八成，且每年有眾多志願士兵因不適服現役提前離營。

截至110年8月底國軍志願役人力雖已達16萬2282人，但與「募兵制」計畫目標人數 仍有部分差距。此外，仍有部分戰鬥部隊軍官、士官或士兵編現比低於8成，且近來每年均有高比率志願士兵不適服現役提前離營。且近年志願役人數成長有限甚或下滑，109年度僅增加2024人，110年前8月人數減少1781人；截至110年8月底志願役人數為16萬2282人，仍與「募兵制」計畫所訂16萬9千人的目標有部分差距。

立法院指出，106年度至110年8月底志願士兵合計招獲7萬495人，招獲率為99.33%，各年招募人數及比率雖多達預期目標，但同期間未服滿志願士兵現役最少年限的人數也達1萬2,942人，占同期間招獲志願士兵人數比率18.36%，應賠償金額8億9633萬1千元。近5年期間不適服現役士兵平均每年人數約為2588人，雖其不適服原因及態樣多元，但招獲士兵中有約近2成提前離營，浪費部隊有限訓練資源。

而行政院同意國防部增發戰鬥部隊加給及留營慰助金多年，但仍有部分戰鬥部隊軍官、士官或士兵編現比不及8成。國防部聯一統計，士兵編現比不及8成的部隊，包括陸軍特戰部隊含兩棲；陸軍砲兵部隊；陸軍防空部隊；士官編現比不及8成者，有陸軍機步部隊、陸軍砲兵部隊、陸軍裝騎部隊、陸軍火箭部隊、陸軍防空飛彈部隊；軍官編現比不及8成者有海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊及其所屬；海軍陸戰隊步兵營、戰車營、砲兵營各連及守備中隊、運輸車中隊、砲車中隊、防備連、飛彈連；空軍防空暨飛彈部隊；憲兵202指揮部。

陸軍 志願役 國軍

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