國防部：獲美支持成立與美國民兵常態性交流及協調窗口

美方建議將我國加入類似國民警衛隊的州合作夥伴計畫，讓台灣參與聯合軍事訓練。國防部表示，目前已獲美支持初期成立一個與美國民兵常態性交流及協調窗口，後續依交流進展規劃具體方式；研擬採先由美方來台交流，隔年我方赴美觀摩原則，汲取美方實務經驗及建議。

廖婉汝向行政院提出書面質詢表示，美國參議院軍事委員會委員8月10日表示，建議把台灣加入類似國民警衛隊的州合作夥伴計畫，讓台灣參與聯合軍事訓練，若未來發生事故，雙邊可以更快進入合作模式；也透過國防授權法，要求美國國防部尋求更多與國軍的訓練機會。

她進一步說，根據國民警衛隊官網資訊，夥伴計畫為各州國民警衛隊與不同國家建立軍事往來。雖然國民警衛隊軍事裝備不亞於現役部隊，其戰鬥能力也曾被派至國外支援反恐戰爭，然目前我國亦無類相應組織。

廖婉汝指出，國防部全民防衛動員署將於民國111年正式成立，主管國軍軍事動員政策的規劃、督導及執行，美國國民警衛隊於戰爭或緊急狀態時，國民警衛隊可徵召入現役任務，以補充常規軍隊兵力、緊急狀態時於災區維持治安及協助復甦，性質與任務和全民防衛動員署、民防團隊相似，應該規劃除軍事交流外更適任的計畫。

國防部則回應，目前已獲美支持初期成立一個與美國民兵常態性交流及協調窗口，後續依交流進展規劃具體方式；研擬採先由美方來台交流，隔年我方赴美觀摩原則，汲取美方實務經驗及建議。

國防部今年缺席美台國防工業會議，由中華民國駐美軍事代表團團長余劍鋒代為宣讀國防部軍備副部長王信龍的講稿時也曾披露，盼在明年成立全民防衛動員署後，可與美國國民兵單位互訪，及建立常態交流。