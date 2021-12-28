陸海空軍將官晉任布達 蔡英文總統親出席
蔡英文總統核定2022年元旦將級人員定期晉任，馬防部指揮官廖建興、花防部指揮官陳建義、聯四後勤次長許金騰、聯六通資次長盧建中等4位晉任中將，另有19位晉任少將，合計23員。晉任少將人員計澎防部參謀長譚勇、陸軍5支部指揮官梁永坤、總長辦公室主任張為朝、馬祖防衛指揮部參謀長盧士承、戰略規劃司建軍規劃處長王修治、軍備局工程營產處長賀志豪、陸軍後勤指揮部彈藥處長郭昆明、中部地區後備指揮部指揮官吳國良、第三地區支援指揮部指揮官巫建輝、總統府侍衛室警衛主任林鶴欽、軍情局通信處長李永康、情報次長室國際事務處長吳天任、海軍左營後勤支援指揮部指揮官高志雄、戰略規劃司戰略研析處長原聖華、空軍人勤處長吳杏先、情次室政計劃處潘東櫸、空官副校長謝慶源、通信航管資訊聯隊聯隊長金登富、空軍第6混合聯隊副聯隊長鄭文賢等。
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