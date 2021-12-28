蔡英文籲國軍：讓世界看到我們守護國家的決心

國防部上午舉行「民國111年上半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮」，蔡英文總統與會向晉任官致詞慰勉時，呼籲國軍和她一起努力，讓國軍吸引、留住人才，提升整體戰力，「讓世界看到我們守護國家的決心」。

蔡英文致詞時感謝國軍守護國家的奉獻，但她提醒與會者，更大的榮耀伴隨更高使命，今天的晉任代表將扛起更大責任。

蔡英文說，她說過「和平要靠堅實的國防」，堅實的國防除要有精良的武器裝備，更要仰賴每一位受過精實訓練的國軍官兵，才能發揮我們的戰力。特別是隨著戰爭形態的改變，以及國防科技的進步，一定要留住人才，讓學有專精的弟兄姐妹繼續為守護國家打拼。同時也要吸引更多熱血青年投入國軍行列，這就是維持國軍戰力的重要關鍵。