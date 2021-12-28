將官晉任 邱國正談戰力整建：機動、遠距及精準打擊

國防部上午舉行「民國111年上半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮」，國防部長邱國正為將官授階，同時表示，國軍未來戰力整建方向，將置重點於「機動、遠距及精準打擊能力」的武器系統，以建構能嚇阻侵略行動的關鍵戰力。

他同時下達命令，指因應未來我們作戰的需求，戰備整備應該要以作戰區聯戰指揮機制為核心，透過各式演訓驗證成效，強化兵種間的協同與軍種間聯合作戰的效能，，驗證「聯合防衛作戰」執行成效。

邱國正向與會將官致詞表示，希望各位能夠適應區域情勢，嚴密監偵敵情。年來中共在印太地區擴大軍事準備，除對我實施軍事威懾的軍事手段以外，更利用威懾地帶的戰術，與認知作戰的方法，企圖分化國人，打擊軍民士氣，中共的野心擴張與軍事威懾，已經明顯改變印太安全的局勢，嚴重響區域和平與穩定，為有效嚇阻敵人侵犯，我們國軍必須要掌握敵情威脅，並且利用聯合情監偵，有效整合各軍種情監偵單位的工作及能量，並且利用各種管道，嚴密注蒐，針對敵情狀況與戰場環境，進行全方位情報蒐整，更藉由狀況處置，來驗證並精進戰術戰法，強化應處作為，達到知敵勝敵的目標。

邱國正說，戮力戰訓整，發揮聯戰效能。堅強戰力是國家安全的基石，戰備精備是國防戰力的核心，國軍近年來持續精進備戰工作，固然在組織轉型、戰備訓練與武器裝備更新，都有多項重大突破，國軍應該要秉持為戰而訓，戰訓合一的原則，除了應帶著敵情練兵，將訓練與戰備作密切結合外，更要建立我們處處皆戰場，時時都訓練的觀念，從兵科基地到三軍聯訓基地，從漢光演習實兵演練到各作戰區戰備任務訓練月，要以從嚴從難的態度，以務實的訓練，循序漸進，累積我們的實力，建立敵人不敢進犯的可恃戰力。

邱國正表示，另外，為因應未來我們作戰的需求，戰備整備應該要以作戰區聯戰指揮機制為核心，透過各式演訓驗證成效，強化兵種間的協同，與軍種間聯合作戰的效能，尤其要結合公民營機構與民、物力動員等全民總力，驗證「聯合防衛作戰」執行成效，提升自我防衛戰力，以達成「防衛固守、重層嚇阻」的軍事戰略目標。

邱國正提出，充實國防建設，展現防衛決心。因應迫切的國防需要，加速發展「不對稱戰力」刻不容緩，國軍除了持續推動國防自主之外，未來戰力整建方向，將置重點於「機動、遠距及精準打擊能力」之武器系統，以建構能嚇阻侵略行動之關鍵戰力。近期國軍逐一向國人呈現了海軍塔江軍艦成軍、高效能布雷艇交艦、空軍F-16V型機性能提升接裝及首架勇鷹高教機交機任務的國防自主成果，此外，國防部「海空戰力提升計畫採購特別條例」，在各部會的支持下，已由立法院三讀通過，未來特別預算案通過後，除了可望在短時間籌獲發展成熟及可快速如期量產的「各式精準飛彈、海軍高效能艦艇及海巡艦艇加裝戰時武器系統」，提升國軍整體戰力，達成「重層嚇阻」的軍事戰略目標之外，更別具意義的是，特別預算的採購品項是以國產武器裝備為主，不僅可帶動國防產業發展，更可深化國內軍備作業維持能量，使國防資源發揮最大效益。