水庫清淤25.6萬立方公尺 軍友社慰勞53工兵群

聯合報 / 記者程嘉文
軍友社理事長李棟樑（左）致贈新年小禮給53工兵群官兵。記者程嘉文/攝影
軍友社理事長李棟樑（左）致贈新年小禮給53工兵群官兵。記者程嘉文/攝影

中華民國軍人之友社的歲末勞軍活動，27日到桃園八德的陸軍53工兵群，代表社會各界感謝工兵弟兄姊妹利用今年上半乾旱期間，投入石門水庫與明德水庫的清淤工程，總計挖除庫底淤泥25.6萬立方公尺。此外台中市發生大停水，53工兵群也曾協助市府執行淨水作業，維持市民民生用水。

軍友社理事長李棟樑、祕書長蔡鴻圖一行，由陸軍司令徐衍璞丶六軍團指揮官鍾樹明陪同，致贈53工兵群慰勞金，由指揮官蔡傳聖上校代表接受。

陸軍司令部指出，今年上半年，北中南三個軍團的工兵單位，都投入協助水庫清淤工程。工程期間，官兵就借住工區附近的學校、寺廟香客大樓等。上半年天氣炎熱，官兵每天要工作8~10小時，工區內塵土飛揚，相當辛苦，但官兵士氣高昂，並利用假日持續作業，盡力在汛期前完成清淤任務。以北部的53工兵群而言，在石門水庫清淤20萬立方公尺丶明德水庫5.6萬立方公尺。

蔡傳聖指出，為了調劑官兵投入清淤工程的辛苦，維持團體的士氣，部隊平日舉辦的慶生會等活動，都盡量在工區照常進行。他特別感謝李棟樑捐贈優酪乳、御飯糰、麵包、泡麵等點心，每周提供兩次，由工區附近的統一超商負責發貨。

陸軍官員指出，工兵部隊除了協助清淤，本務是各作戰區的協同作戰。以53工兵群為例，今年漢光演習期間，就在新北市八里海灘進行灘岸守備操演，設置三道防禦工事阻止敵軍搶灘。

軍友社理事長李棟樑（左五）、秘書長蔡鴻圖（左四）、陸軍司令徐衍璞（右五）、政戰主任楊安（右四），與53工兵群官兵合影。記者程嘉文/攝影
軍友社理事長李棟樑（左五）、秘書長蔡鴻圖（左四）、陸軍司令徐衍璞（右五）、政戰主任楊安（右四），與53工兵群官兵合影。記者程嘉文/攝影
軍友社理事長李棟樑（左）致贈慰問品給53工兵群，由指揮官蔡傳聖代表收下。記者程嘉文/攝影
軍友社理事長李棟樑（左）致贈慰問品給53工兵群，由指揮官蔡傳聖代表收下。記者程嘉文/攝影

石門水庫 陸軍 漢光演習

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