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元旦將屆 三軍將領人事傳異動

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部。圖/本報資料照
國防部。圖/本報資料照

111年元旦將屆，三軍傳出定期人事調整，衛戍北台的海軍陸戰隊66旅長有異動，傳由戴建有上校調任並占少將缺；空軍作戰指揮部原少將副指揮官王德揚，傳更上一層樓，將調中將副指揮官占缺。

陸軍方面，陳信助少將調任陸軍南區測考中心指揮官；黃超政少將調任陸軍台東指揮部指揮官；賴文欽上校調任戰規司處長占少將缺；羅贏洋少將調任國防部後備副指揮官；程詣政少將調任國防大學教育長；何建順少將調任陸軍砲兵訓練指揮部指揮官；俞文鎮少將調任全動署處長。

海軍方面，劉爾榮少將調訓次室處長；戴建有上校調任海陸隊66旅長占少將缺；馬群超少將調任海軍司令部副參謀長；樊傳聲少將調任海陸隊副指揮官；魏孝智上校調任海軍陸戰隊參謀長占少將缺。

空軍方面，姜光華中將調任教準部指揮官；王德揚少將升任空作部副指揮官占中將缺；謝日升少將調任空作部副指揮官；董中興少將調任資規司副司長；王瓊文少將調任空軍人軍處長；林正忠上校調任戰管聯隊長占少將缺。

海軍 陸軍 空軍

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