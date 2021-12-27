元旦將屆 三軍將領人事傳異動

國防部正在如火如荼地進行後備動員改革，計畫新增五個灘岸守備旅與三個訓練中心，同時也研擬要撥交部份的主力戰車與裝甲運兵車，以強化後備部隊的戰力。不過日前國防部長在立法院接受質詢時表示，是否要撥交主力戰車與裝甲運兵車，有待全盤考量...

2021-12-27 16:52