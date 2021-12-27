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研發生產、對外軍購裝備多遲繳 立委批：國防延宕部

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
立法院外交及國防委員會上午審查國防部111年度預算案。圖／取自立法院直播
立法院外交及國防委員會上午審查國防部111年度預算案。圖／取自立法院直播

國防部中科院採購自行研製的新型目獲雷達、野戰交換機、手持式無線電等裝備，對美採購M109A6自走砲，但進度落後，國防部今天因此被立委批評為「國防延宕部」。中科院長張忠誠表示，「新型目獲雷達」就是中科院自行研製的蜂眼雷達，技術成熟，沒有延宕問題；陸軍參謀長章元勳則表示，M109A6自走砲發價書可望明年獲得，「機率很高」。

立法院外交及國防委員會上午審查國防部111年度預算案，針對海軍已付款長達5年至今未獲得的人攜式防空飛彈，預算經陸軍向立委私下說明後，預算獲得照列。立委透露，此案延宕原因複雜。

國民黨立委溫玉霞表示，我國採購M109A6自走砲40輛，每輛單價高達4.3億美元，其他國家採購僅2.1億美元，並不合理。馬文君則表示，該型自走砲與陸軍野戰資訊通信系統(FICS)、先進野戰砲兵戰術數據系統(AFATDS)等聯合作戰系統沒有整合計畫。

章元勳表示，M109A6自走砲每輛單價1.449億元；明（111）年編列20億元8437萬5千元，發價書可望明年獲得，「機率很高」，今（110）年未支用的13億元預算則已繳回國防部。

針對陸軍採購新型目獲雷達，民進黨立委劉建國表示，國軍向中科院採購各式非高科技的裝備，都能遲交，根本「國防延宕部」。民進黨立委林淑芬也說，新型目獲雷達原型機買料就要3億，32億元要作11套，延宕原因不在陸軍，而是在中科院。

張忠誠回應表示，這個案子沒有延宕，110年是首次建案，規格已確定，就是中科院自行研發的蜂眼雷達，將取代現役的PSTAR野戰防空雷達，需求孔急，今年完成備料。

中科院 陸軍 國防部

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