國軍將官晉升 廖建興等23人晉升中少將

國防部今(27)日表示，國軍111年1月1日將級人員定期晉任，業奉總統核定：廖建興少將等4人晉任中將、譚勇上校等19人晉任少將，於111年1月1日生效。

國防部指出，此次晉任中將人員計廖建興、陳建義、許金騰、盧建中等4人。晉任少將人員計譚勇、梁永坤、張為朝、盧士承、王修治、賀志豪、郭昆明、吳國良、巫建輝、林鶴欽、李永康、吳天任、高志雄、原聖華、吳杏先、潘東櫸、謝慶源、金登富、鄭文賢等19人，合計23人。

國防部表示，晉任授階典禮12月28日(星期二)上午9時，於國防部博愛樓迎賓大廳舉行，由部長邱國正主持，另110年下半年將官晉任典禮因受疫情影響取消總統賀勉暨合影，典禮將邀請110年下半年晉任官暨眷屬參加，蔡總統親臨訓勉，鼓舞軍心。