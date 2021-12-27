戰場不須刺槍不用練？防長反詰：戰場上怎麼會要立正？
陸軍推廣刺槍訓練，國防部長邱國正今天表示，國軍無論刺槍、防身、奪刀奪槍，任何自我防衛戰技都有必要，不會因為有不同的聲音就廢除。
陸軍下令推廣刺槍訓練，更組成示範刺槍隊，推廣刺槍、對刺訓練到各部隊，引發外界討論。
立法院外交及國防委員會上午審查國防部民國111年度公開預算，民進黨立委蔡適應提案關切刺槍訓練，邱國正會前接受媒體訪問時表示，部隊訓練不只單純考量「會不會用到」，還有練力、練技、練膽、練心等層面。
邱國正舉例說，「戰場上怎麼會要立正？」如果從戰場考量，國軍為何要訓練「立正」；他強調，無論刺槍、防身、奪刀及奪槍，任何自我防衛戰技都有必要，部隊訓練各式各樣，「你怎麼會知道將來用不到」。
邱國正強調，他不會因為有（不同）聲音就廢除刺槍訓練，要從長計議。
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