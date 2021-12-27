快訊

縮短歐洲入境時間 我「數位疫苗證」明8時開放下載使用

二級警戒延長！ 指揮中心公布延至明年1/10

戰場不須刺槍不用練？防長反詰：戰場上怎麼會要立正？

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
立法院外交及國防委員會上午審查國防部111年度預算案。圖／取自立法院直播
立法院外交及國防委員會上午審查國防部111年度預算案。圖／取自立法院直播

陸軍推廣刺槍訓練，國防部邱國正今天表示，國軍無論刺槍、防身、奪刀奪槍，任何自我防衛戰技都有必要，不會因為有不同的聲音就廢除。

陸軍下令推廣刺槍訓練，更組成示範刺槍隊，推廣刺槍、對刺訓練到各部隊，引發外界討論。

立法院外交及國防委員會上午審查國防部民國111年度公開預算，民進黨立委蔡適應提案關切刺槍訓練，邱國正會前接受媒體訪問時表示，部隊訓練不只單純考量「會不會用到」，還有練力、練技、練膽、練心等層面。

邱國正舉例說，「戰場上怎麼會要立正？」如果從戰場考量，國軍為何要訓練「立正」；他強調，無論刺槍、防身、奪刀及奪槍，任何自我防衛戰技都有必要，部隊訓練各式各樣，「你怎麼會知道將來用不到」。

邱國正強調，他不會因為有（不同）聲音就廢除刺槍訓練，要從長計議。

邱國正 國軍 國防部

延伸閱讀

邱國正：國防部堅持不生產、不發展、不取得核武技術

潛艦國造傳弊遭逢卡關 邱國正：備案以對 處理順暢

外媒指共諜滲透軍方 邱國正：我對官兵保防有信心

影／共諜滲透？邱國正：國軍已有防範

相關新聞

國軍將官晉升 廖建興等23人晉升中少將

國防部今(27)日表示，國軍111年1月1日將級人員定期晉任，業奉總統核定：廖建興少將等4人晉任中將、譚勇上校等19人晉...

戰場不須刺槍不用練？防長反詰：戰場上怎麼會要立正？

陸軍推廣刺槍訓練，國防部長邱國正今天表示，國軍無論刺槍、防身、奪刀奪槍，任何自我防衛戰技都有必要，不會因為有不同的聲音就...

軍備局205廠：明年三月底前交軍國造輕型狙擊槍514把

陸軍編列8億餘元委軍備局生產國造輕、重型狙擊槍，輕型狙擊槍有一千多隻配發三軍各部隊，重型狙擊槍則為一百隻內配發各特戰部隊...

陸軍：推動M60A3戰車砲控、射控及觀瞄系統性能提升案

陸軍參謀長章元勳上午在立法院表示，陸軍正在推動「M60A3戰車砲控、射控及觀瞄系統性能提升案」，陸軍雖一度希望戰車整體系...

陸軍：101、137後備旅成軍每旅實兵四千人 元旦作示範

陸軍參謀長章元勳上午在立法院表示，陸軍計畫所編成後備旅，109、117旅今年已成軍，明年則將陸續成立的101旅、137旅...

對美採購野戰、砲兵通訊系統連不進迅安 陸軍：整合中

針對我國對美採購地面野戰、砲兵部隊作戰指管系統始終無法與國軍最主要作戰指管的「迅安系統」整合，陸軍參謀長章元勳上午在立法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。