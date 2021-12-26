可能遭敵飛彈鎖定 綠委建議空軍C-130性能提升增自衞力

空軍C-130H運輸機近日受命執行援菲慈航任務，民進黨立委林淑芬在立法院提案披露，國防部目前正辦理C-130H運輸機性能提升建案作業，建議將運輸機自我防衛能力納入評估。

菲律賓遭逢超級颱風雷伊（Rai）侵襲，我國政府調派國軍C-130運輸機，分別在本（12）月25日與26日飛往菲國，順利執行2架次人道救援任務，載運物資菲國災民當前最需要的口糧、餅乾、泡麵、瓶裝飲用水、罐頭、帳篷、攜帶式濾水器等，直接飛往最鄰近災區的宿霧國際機場，物資總重量將近10公噸。我機這次不用循往例再將「國徽」塗銷。

立法院外交及國防委員會明日將開審新年度國防部預算案，林淑芬等立委提案指出，近期共機頻繁擾台，空軍C-130H運輸機必須飛越海峽中線前往金門與馬祖運補，更必須遠赴東沙與南沙太平島定期運補，局勢緊張下可能遭到飛彈彈鎖定，查空軍C-130H運輸機（性能提升）已納入「國軍112-116年兵力整建計劃，目前正辦理建案作業，除數位化座艙介面整合及海上搜救能力性能提升之外，立委要求國防部應將自我防衛能力納入評估。