都說台海緊急 我採購反制共軍關鍵戰具卻延宕一套未獲
包括美國等西方國家俱稱台海當下情勢緊張，並要求我國強化戰力，但我國向美採購關鍵不對稱戰力裝備，卻有長期延宕的怪象，不但我國採購能遠距監偵共軍動態的DB-110偵照莢艙接裝期程被拉長到10年後，5年前就開始付款給美國採購的FIM-92刺針防空飛彈（Stinger），也延宕至今，我方一套都尚未獲得。
立法院外交及國防委員會明起將開審新年度國防部預算案，從朝野立委提出預算凍結建議案可知，我國對美採購大批軍備，如魚叉飛彈岸防系統、MQ-9B高空無人機、M109A6自走砲等，普遍被質疑未規劃與國軍作戰指管系統整合，被建議凍結預算要求國防部說明。
國民黨立委陳以信等立委就提案披露，我採購MQ-9B無人機，因採購項目原因，無法如美軍無人機可過衛星通訊資料鏈，即時將圖像資訊與地面友軍單位共享，而必須依序傳遞至地面工作站、空軍作戰指揮部、衡山指揮所，再傳遞到各作戰單位，無法發揮這款無人的最大效益。他因此提案要求凍結預算，要求國防部向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後，始得動支。
陳以信同時提出主決議指出，國防部陸軍司令部一般裝備項下的「人攜式短程防空飛彈」一案，111年僅編列7萬元預算。而此案因過去與海軍先後建案，價格不一，為美方重新價中，全案交貨進度向後調整。
提案指出，海軍從106至108年間為此案已付款超過7900萬元美金，109年6月又重新簽署修正版的發價書，111年才要開始交裝。陸軍109年3月簽訂發價書，已付首期款，原訂於114年才會交貨，陸軍原訂114年結案，考量價格尚未談妥，此案顯有將執行期程再度延後的疑慮。因此提案要求陸軍司令部於三個月内提交檢討及後續精進作為報告。
根據國防部招標資料，陸軍編列72億6528萬7千元預算，籌購個人肩射式FIM-92刺針防空飛彈（Stinger）250枚、發射系統108套及委由中科院製造的敵我識别器108套，計畫將飛彈部署外島及重要目標周邊；海軍則編列61億1052萬4千元，原計畫自106年度到109年，4年完成250枚同款防空飛彈、發射系統及敵我識別器等裝備。但期程均因採購細節延後。
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