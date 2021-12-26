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我採購監控共軍新偵照莢艙遭延宕6年 朝野立委要求說明

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
美國空軍選擇DB-110機載偵察系統，並用於多國外國軍購銷售。圖／Collins Aerospace
美國空軍選擇DB-110機載偵察系統，並用於多國外國軍購銷售。圖／Collins Aerospace

空軍建案耗資98億1797萬8000元，為駐防花蓮RF-16「鳳眼偵照機」換裝6套具備夜視偵照功能的新型DB-110偵照莢艙，此案原本規劃109至113年執行完畢，111年預算卻改為109-119年執行，期程嚴重延宕達6年，包括國民黨立委陳以信等多位朝野立委都提案凍結預算，要求空軍說明始末。

立法院外交及國防委員會明起將開審新年度國防部預算案，國民黨立委陳以信等立提案指出，空軍司令部「F-16型機新式偵照」一案，原於110年預算書中記載，111年將執行24億5864千萬元，但111年預算書表卻改僅編列279萬，將高達24位5585萬元的預算向後推移，理由為何應予說明。

民進黨立委林淑芬也提案質疑，為彌補F-16鳳眼偵照莢艙後勤維保困難及無夜間偵照能力的限制，空軍籌購具常長距離、全空層及日夜間偵照能力暨即時影響傳功能新式莢艙，滿足台海作戰環境，109年編列6096萬8千元，卻因發價書未簽署而報繳；110年度預算執行率截至10月31日僅執行77％，全案整體於110年6月29日核定修訂延長期程至118年，要求空軍司令部應說明修訂後全案規劃期程。

國民黨立委廖婉汝提案表示，此案炅規劃109至113年執行完畢，111年預算卻改為109-119年執行，期程嚴重延宕，浪費公帑，影響國防建軍。因此提案凍結預算，要求說明。

美國去年宣布軍售台灣6套供F-16V（Block70）使用的MS-110偵照莢艙，國防部今年7月也公布決標公告指出，指台美已簽署正式採購合約，總金額為新台幣96億3162萬元，預估民國118年3月前執行完成。

DB-110是雙頻段110英寸焦距偵察系統，能日夜從「最低點」80多海浬的遠距離範圍內，攝得高分辨率圖像。海峽兩岸最近距離是新竹南竂漁港與福建平潭島之間約125公里空域，配備此型偵照莢艙的F-16戰機在我方海域即可攝得共軍東南沿海軍事動態。

F-16 空軍 國民黨

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