綠委提案要求政戰心理、社工系將多元性別課程列必選修

蔡政府推動改革使台灣成為亞洲第一個同婚合法國家。有綠委提案凍結新年度國防大學相關預算案，要求政戰學院心理、社工學系，將多元性別課程列為必選修，以因應軍中多元性別者的輔導需求。

立法院外交及國防委員會明起將開審新年度國防部預算案，針對國防大學發生吸毒情事，重創軍校聲譽，民進黨立委王定宇等人提案凍結該校業務費100萬元，要求通盤檢討提出報告；民進黨立委林淑芬則要求政戰學院心理、社工系須修習多元性別課程，列為必選或選修。

林淑芬等綠委提案指出，多元性別者長期以來面對社會的偏見與壓迫，在陽剛的軍隊文化中承受更大的困擾。據查軍隊中的心輔人員多半出身國防大學政戰學院心理及社工學系，檢視其心選修課程，均無多元文化或性別觀點認識與訓練。

提案指出，因此針對或防部所屬國防大學歲出第3目「教育訓練業務」項下「教育行政」中「業務費」預算編列1億7013萬3000元，凍結500萬元，待國防部向立法院外交及國防委員會提出檢討報告，並增加全校通識課程及心理及社工學系的必選修有關多元性別課程規劃，並提交書面報告後始得動支。

蔡政府持續關注多元性別平權，我國2019年成為亞洲第一個同婚合法國家，連年舉辦同志遊行，國軍近年也支持性別平權，曾有同性婚者兩度獲准參與陸軍司令部集團結婚，並發布新聞，表態支持同婚。