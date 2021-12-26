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綠委：海軍銳鳶無人機系統無法達成24小時不間斷偵蒐

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
海軍海上戰術偵搜大隊領有合格證書的外部操作員人數目前僅10人，初級證照4位、中級證照5位、高級證照1位，操作人員不足。圖／取自中華民國海軍臉書粉團
海軍海上戰術偵搜大隊領有合格證書的外部操作員人數目前僅10人，初級證照4位、中級證照5位、高級證照1位，操作人員不足。圖／取自中華民國海軍臉書粉團

立法院外交及國防委員會明日將開審新年度國防部預算案，立委提案披露，海軍銳鳶無人機系統目前有初級操作員5員、中級外部操作員7員，高級操作員1員，顯難以達成24小時不間斷的偵蒐任務。

民進黨立委林淑芬等立委提案指出，「銳鳶專案」的無人飛行載具系統，最初建置8套無人飛行載具系統(UAS)，每套配置4架無人飛行載具(UAV)，其中三架作為任務機，另一架作為備份機，可滿足24小時搜任務需求。

根據規定，具備初級以上外部操作合格證書人員，才可執行銳鳶機起降操控作業，初級操作員為副操作手，日間起降任務由中級以上操作員帶領執行；夜間起降任務則需由高級操作員帶領執行。

而根據調查，截至110年9月為止，海軍銳鳶無人機初級操作員5員、中級外部操作員7員，高級操作員1員，顯難以達成24小時不間斷的偵蒐任務。

立委因上針對國防部所屬海軍司令部歲出第3目「教育訓練業務」項下「訓練綜合作業中「業務費」預算編列3億3592萬8000元，凍結500萬元，待國防部向立法院外交及國防委員會提出人員招募暨簽證訓練實施計畫檢討書面報告後，始得動支。

海軍 國防部 立法院

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