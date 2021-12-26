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法系裝備整合困難 中科院執行康定級艦性能提升遭質疑
立法院外交及國防委員會明日將開審新年度國防部預算案，針對金額高達431億5990萬1000元的海軍康定級艦性能提升案，藍委提案質疑先期規劃不明，且中科院是否具備研改法系裝備研改能量，尚未可知，原應前（109）年執行完畢的「康定級艦通信暨輪控系統精進」，中科院也要拖到明（111）年才能完成，因此提案凍結相預算案，說求說明。
包括國民黨立委廖婉汝、馬文君等立委提案指出，委由中科院執行的「康定級艦通信暨輪控系統精進」規劃於109年完成6艘定級換裝作業，期程延長至111年完成，顯見海軍要求中科院如期完這項精進案，耗費公帑之餘，也可能影響我國國防進度。
立委提案指出，而海軍康定級艦戰鬥系統性能提升案，全案金額431億5990萬1000元，明（111）年編列10億元，執行期程為111至119年，但目前先期規劃未明，主要裝備來源不明，致使後續相關裝備整合困難，且中科院是否具備研改法系裝備研改能量，相關任務、預算能否如期達成、支應，尚有疑義，提案凍結2億元，經書面報告獲同意始得動支。
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