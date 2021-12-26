陸軍旋翼型無人機將接裝 本月原型機測試結果受矚

國民黨立委陳以信等立委提案指出，陸軍司令部「戰術型近程無人飛行載具」委中科院生產製造50套「戰術型近程無人飛行載具」，用於聯合兵種營執行反空降與灘岸殲敵偵蒐任務，但原型機本月才出廠開始進行測評，且陸軍建案需求載明無人機須抗6級風力，該型無人能否如期運用在北部與中部地區的灘岸殲敵與空降監偵，仍待釐清。

陸軍司令部曾表示，陸軍23個聯兵營監偵排無人飛行載具(UAV)組，將採用中科院所研發「旋翼型、續航力可達60分鐘以上、遙控距離達30公里、可介接國軍指管系統指揮鏈路」的新機，規劃於民國111年第一季首批交裝。

立法院外交及國防委員會明日將開審新年度國防部預算案。立委提案指出，中科院研製的近程無人機的資料傳遞系統，是否能與陸軍現有C4ISR架構平台的軍事指揮網絡進行整合，尚未可知，而陸軍過去使用銳鳶無人機，即曾有操作手人數始終不足、事故頻傳等情事；銳鳶無人機交予海軍後，陸軍聯兵營即缺裝至今，未來即將接收新款無人機，是否已針對操作人力教育訓練進行完善規劃及準備，也待釐清。

立委也提醒，「戰術型近程無人飛行載具」12月方能出廠進行測評，是否符合國軍需求，不無疑義；且人員訓練受疫情影響，是否影響接裝使用，也應予說明。始得動支。

陳以信提案指出，「戰術型近程無人飛行載具」原型機本月才出廠開始進行測評，是否符合軍種需求，不無疑義，且陸軍建案需求載明無人機須抗6級風力，但台灣台中彰濱沿海往北到桃園、新北沿海，長年風速都在6級以上，該型無人能否如期運用在北部與中部地區的灘岸殲敵與空降監偵，仍待釐清。

民進黨立委蔡適應也提案表示，為滿足聯合兵種營早期預警、爭取反應時間，陸軍自110年起編列總額7億7998萬9千元預算，辦理戰術型近程無人飛行載具計畫，經查陸軍曾使用國家中山科學研究院產製的銳鳶無人機，因使用效能不佳，移撥海軍。現採購旋翼型無人機後，尚未建置教學師資及足夠的操作人員，恐使銳鳶無人機使用不佳的紀錄再次發生，影響作戰需求，因此凍結相關預算，提出操作手人員訓練規劃的書面報告並經同意後，始得動支。