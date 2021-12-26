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岸置魚叉未連結國軍迅安作戰指管系統 立委擬凍結預算

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部推動對美採購以岸置型魚叉飛彈為主體的「岸防巡航飛彈系統」。圖／取自Boeing Defense推特
國防部推動對美採購以岸置型魚叉飛彈為主體的「岸防巡航飛彈系統」。圖／取自Boeing Defense推特

海軍推動對美採購以岸置型魚叉飛彈為主體的「岸防巡航飛彈系統」，決定編足8百餘億元預算向美國一次購足百套岸置魚叉飛彈，但立委質疑，海軍至今未規劃魚叉飛彈系統與國軍現行作戰指管「迅安」系統連接的計畫，而在國內因疫情缺工缺料情況下，魚叉所需岸置陣地能否如期興建，因此要求凍結相關預算案，待海軍司令部提出說明再行解凍。

立法院外交及國防委員會明日將開審新年度國防部預算案，針對魚叉或雄三岸置反艦飛彈陣地問題，國防部戰規司長李世強日前曾披露，國防部海軍「岸置反艦飛彈第一階段」，計畫在新北、桃園與嘉義等北中南東與外離島等9個地點興建陣地，將提升固定陣地，興建包括飛彈車庫、管制中心、庫儲周轉間、生活設施，增加機動飛彈。

國民黨立委溫玉霞等立委提案表示，三芝鄉海鋒部隊某中隊計畫遷離現址已歷數年，目前進度不明確，戰力影響也不明確，對於該營區的後續利用規劃也不明確。海鋒部隊為我國重要不對稱戰力單位，當初計畫離現址的理由是否已經不存在？延宕遷移是否影響戰備，因海鋒部隊迅速補充，其營舍陣地問題影響戰力甚鉅，如何順利取得土地，以及海軍現有土地如何轉型利用？海軍司令部應盡速提出規範並向立法院進行報告。

陳以信等立委也提案表示，海軍司令部營建工程項下「魚叉飛彈海岸防衛系統」，預計編列31億元預算以辦理魚叉飛彈的支援測試裝備解繳、能量技術轉移、陣地工程整建，但魚叉飛彈數量提升，營建工程規模量大，國內近期缺工缺料嚴重，已有多項軍事工程延宕嚴重，海軍是否需要重新規劃，應提出說明。

國民黨立委廖婉汝等立委則提案表示，兩岸局勢緊張與威脅擴大，國防部近年向美國大量採購美國軍備，補足國防需求，應結合國軍現行的聯戰指管系統，才能有效發揮國防戰力。但未見我對美採購的岸置型魚叉飛彈與國軍迅安系統連結，顯然海軍欠缺對現代化聯戰思維，應該積極謀求改善。

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