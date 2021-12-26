百套魚叉海鋒須增編20中隊 「優秀留艦、淘汰搞飛彈」

立委披露，因應明（111）年度起我對美採購岸置魚叉飛彈從「驟增」為100套，海軍海鋒大隊因此將需擴編20個中隊，但海軍原規劃人力在112年以前僅能增編3.5個中隊，其餘人力哪裡來？且按海軍現行飛彈中隊人力將從除役艦艇取得的政策，也將形成「優秀人力留艦、淘汰人力改搞飛彈」怪象，要求海軍提出說明。

立法院外交及國防委員會明日將開審新年度國防部預算案，國民立委溫玉霞等立委提案指出，海軍111年度計畫採購的魚叉飛彈，從32組驟增為100組，雄二、雄三等國造飛彈，也將以特別預算方式增加採購。因應飛彈大量增加，海軍海鋒大隊」計畫擴編20個中隊。三軍司令部本就計畫在今年5月底前，將軍種編裝需求建議提報國防部審議，由國防部於7月底以前核定「國軍編裝需求計畫」後，於明年進行編裝執行，當時排序第一的就是海鋒大隊。

提案質疑，海軍原規劃在3個會計年度之內籌建4.5個海鋒機動中隊，110年成立1個中隊，111年成立1.5個中隊、112年成立2個中隊，計畫由汰除艦艇兵力支應。如今暴增為20個中隊，多出來的15.5個中隊人力從何處募集？

提案指出，依照海軍原本的計畫，海鋒飛彈大隊擴增人力要由汰除艦艇兵力支應，不僅表示人力已經不容易募集，更凸顯「優秀人力留艦、淘汰人力改搞飛彈」的奇怪現象。而現在人力將更加吃緊，海軍司令部應向立法院說明其人力增補計畫。

提案因此針對國防部所屬海軍司令部歲出第1目「軍事行政」項下「人事行政」中「業務費」預算編列4163萬7千元，凍結100萬元，符國防部向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後，始得動支。

國軍近年大舉投入飛彈機動化籌建任務，在美方未要求我採購魚叉案前，海軍原即編列136億元8350萬餘元，計畫籌建機動飛彈發射系統7類、91輛發射車，同時產製雄二飛彈36枚與延壽雄二飛彈50枚，裝設緊急發射裝置。同時規劃在台灣北、中、南、東海鋒大隊所屬基地附近，新建設「海鋒機動飛彈車」基地，因此原本即有人力擴增的壓力，100套魚叉案壓境後，人力需求更形窘迫。