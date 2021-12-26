獨／塔江艦等三型新艦基隆港同框操演 展現卓越機動力

國造新建置的沱江級塔江艦、兩艘快速布雷艇，隨同沱江原型艦，近期頻繁進出基隆港，在港灣大秀自力靠離、快速進出港的優異機動性。但立法院有立委提案指出，我沱江級巡邏艦排水量與錦江級相當，乘員卻由50員逆向增加至53員，若無法在自動化上達成一定成果，在台灣少子女化的社會下，未來勢將衝擊海軍戰力。

海軍快速布雷艇已交艦兩艘，部署於192艦隊，快速布雷艇艇長40公尺、寬近9公尺、吃水深1.6公尺，滿載排水量近350噸，最高航速可達14節。武裝部分則有艇艏一門T-75 20機砲與T-74排用機槍。快速布雷艇任務是透過艇上裝載的自動化布雷系統，提升水雷酬載能量、降低布雷作業所需人力及擴大布雷海域面積，協助遂行反登陸任務。全案將興建4艘。

塔江艦是沱江原型艦的量產版，由600噸放大為750噸，其取消原型艦的反潛功能，強化防空戰力，原本16具攻船飛彈的發射箱，4具改成四聯裝的海劍二型防空飛彈，總計攜彈量是4枚雄三飛彈、8枚雄二飛彈、16枚海劍二飛彈。

沱江型產艦原本規畫第一批量產3艘總金額為164億元，但經重新規劃後，後續量產10艘價格卻調整為592.7億元。海軍的解釋，是增加了攜彈量，包括採購飛彈的金額。

兩艘新造快速布雷艇，隨同沱江原型艦、塔江艦，近期聚集於基隆港，頻繁進出港，塔江艦上的海蜂眼防空雷達開啟。各型艦艇雖未備大型艦的舷側推進器，但都能大角度橫移、迴旋，不須港勤拖船協助，展現在小港灣內快速進出的卓越機動力。三型艦難得「同框」景像，成為近期基隆居民日常。

立法院外交及國防委員會明日將開審新年度國防部預算案，民進黨立委蔡適應等立委提案表示，台灣面臨嚴重少子女化現象，導致未來募兵成效受到極大挑戰。海軍司令部近年國艦國造業務，自動化程度進展有限。舉例而言，美國福特級航空母艦較尼米茲級航空母艦編制員額下降近3成；英國Type 26型巡防艦排水量較TYPE23型巡防艦放大40%，但編制員額則下降15%。

提案進一步說，我沱江級巡邏艦排水量與錦江級相當，乘員卻由50員逆向增加至53員，若無法在自動化上達成一定成果，在少子女化衝擊未來海軍戰力。因此針國防部所屬海軍司令部出第5目項下「一般武器先期選擇與採購準備」中「業務費」預編1368萬6000元，減列100萬元。