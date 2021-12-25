耶誕送暖 國軍C-130載運救援物資給菲律賓颱風災民
菲律賓空軍空運指揮部今晚在官方臉書發文，感謝我國在耶誕節當天，派出C-130運輸機載運救援物資，給遭遇超級颱風「雷伊」肆虐的災民。
臉書貼文指出，經由與駐菲律賓台北經濟文化辦事處、菲國社會褔利部、以及菲律賓空軍指揮部與其他單位的協調。台灣政府派出這架C-130，載運超過6300公斤人道救援物資，飛抵菲國中部宿霧省拉普拉普市的艾本准將空軍基地，受到菲方的歡迎。
照片中可以看到我方派出編號1314的C-130H，是2010年馬政府任內飛越太平洋，執行海地震災物資運送的同一架飛機。照片無法看到飛機的青天白日國徽是否塗去，不過菲方發布照片中，可看到我方飛官在擋風玻璃上展示中華民國國旗。
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