傳台灣民眾目擊中國大陸火箭 專家呼籲：小心太空戰

根據多家台媒周五（12月24日）報導，有民眾在西港後營目擊夜空中有拖著大型尾焰升空的不明飛行物。

台灣前新江艦長呂禮詩在臉書轉貼中國民航機師在廣州空域拍攝下來的影片表示，這就是23日傍晚在海南島的文昌航天發射場升空的中共CZ-7A運載火箭，也就是長征七號火箭。

根據《聯合報》，台灣各部門都表示沒有異狀，也說「軍方私下認為與中共火箭無關，但也無法說明飛行物為何。」

但呂禮詩說：「如果這位長官先看了法國解放軍事觀察家Henri Kenhmann所繪CZ-7A運載火箭的發射軌道，與中國民航機師的影片，應該就不會這麼有勇氣的否認了吧...。」

12月23日18時12分，中國在文昌發射場用長征七號改運載火箭，成功將試驗十二號衛星01星、02星發射升空。中國官媒報導，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。

環球網注意到台媒報導，語帶諷刺說「台防務部門又說『嚴密掌握』」，稱台灣網友說「回應等於沒回應」。

中國軍事實力展現？

呂禮詩告訴德國之聲，中國沒有清楚地說明長征七號送上太空試驗衛星用圖為何，只知道它進入「同步軌道」，監測單一區域。

他說：「中國是很有目標的在做這些太空發展，這些科技最後都會回頭來作為軍事使用。」

呂禮詩呼籲台灣要注意「太空戰」，也就是中國透過衛星所進行的各種軍事發展，以及中國研制太空實驗室、登月工程，火星探測等「太空軍事化」的行動。

他呼籲台灣中科院與國防部應該共同合作討論因應，發展出類似薩德系統的反導彈系統。

熟悉中國軍事的中山大學亞太英語學程兼任助理教授林穎佑則對德國之聲表示，長征7號運載火箭發射略成功是中國軍事實力展現。

他說：「它不會立即有軍事威脅，但主要是能力的展現。火箭載體裡面應該有一些科技是未來可以運用在軍事用途。」

林穎佑認為，中國雖然在火箭載體上的發展成果斐然，但是在地面導引和管理還有很多組織面上需要加強的部份。

他表示與美國NASA不同：「過去中國在發展航天主要是在裝備發展部這個單位，但是在地面的雷達和場站是再戰略支援部隊，火箭軍跟飛彈跟空軍也有關聯，多部門的整合會造成底下反應的問題。」

(綜合報導)

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