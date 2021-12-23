南部空際驚現神秘不明飛行物 國防部：海空域狀況正常

有網友今（23）晚在爆料公社貼出影片，聲稱在台南西港後營目擊空際有拖著大型尾焰散射升空的不明飛行物，對此，中科院今晚否認曾在台灣進行任何火箭或飛彈發射的試驗；國防部則表示，有關台灣周邊海、空域相關動態，國防部均有嚴密掌握，目前狀況正常。

由於貼出影片時間接近中共今晚在海南南昌發射長征7號改遙三火箭時間，外界一度懷疑是否為長征7號接近台灣？但過去中共發射火箭，台灣從未傳有目擊紀錄，軍方人士私下也予以否認。

綜合陸媒報導，中共在今晚18時12分，於文昌發射場用長征七號改運載火箭，成功將試驗12號衛星01星、02星發射升空，衛星順利進入預定軌道，「發射任務獲得圓滿成功」。而文昌航天發射場位於中國海南省文昌市龍樓鎮以南、中南水庫以東，距台灣南部臨海約有一千多公里。而此次任務是長征系列運載火箭的第402次飛行。

而近同一時間，台灣南部有何姓與蘇姓網友在台南地區清晰目擊，空際有疑似火箭升空畫面，白色尾焰不斷擴大散射，仿若彗星，在黑夜的靜默中尤其明顯。蘇姓網友將影片公布在爆料公社貼文詢問：「這是什麼東西？」影片中一位女姓問：是飛機？拍攝答稱：不可能！

軍方人士認為，因角度與緯度關係，此間可目擊的飛行物，並非中共火箭。而記者詢問中科院，該院表示今晚沒有任何飛彈或火箭升空的流路。空軍司令部也表示，空軍飛彈部隊今晩也沒有射擊訓練。

對於網友目擊的影片，國防部今晚表示：有關台灣周邊海、空域相關動態，國防部均有嚴密掌握，目前狀況正常。