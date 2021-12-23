國防部會客室竟變詐騙場所 軍方部署憲兵與錄影機反制

109年曾發生一起不肖人士假冒軍官，與受害者相約在國防部會客室裡簽約，意圖騙取金錢的詐騙案。國防部表示，今年起除要求執勤憲警過濾進入會客室者進入目的外，也全面調整會客室監視錄影器角度，錄影不會有任何死角，以用於追查犯罪之用。

位於大直的國防部會客室平時是開放空間，洽公者眾，偶爾也有陳情者逗留。

國防部表示，該部會客室主要提供到部洽公、會客人員及各類購案參標廠商辦理會客程序暫時休憩場所，並於完成會客換證及人員辨證程序後，由被會單位派員帶領，才可進入該本博愛營區。

國防部表示，為有效防杜不肖民眾再次將國防部會客室當成進行詐騙案的場所，除會在會客室入口及內部明顯處張貼防詐騙警語及警政標語外，也會加強執勤人員訓練，並將此案例納入執勤人員勤前宣教內容，藉由實際案例宣導提昇執勤人員勤務敏感度，並落實執勤人員針對進入會客室之人員先行口頭詢問，確認目的後始可同意人員進入會客室；另應主動掌握會客室內人員動態，見形跡可疑人員應主動上前關切，藉以防杜詐騙案件再次發生。

國防部說，今（110）年3月起已完成客室管制動線調整，並由該管制哨執勤憲兵針對每一進入會客室人員先行口頭詢問進入會客室目的，藉以先行過濾不肖人士及達嚇阻之效。同時全面調整會客室監視錄影鏡頭涵蓋範圍，避免因錄影死角形成歹徒可趁之機；監視錄影畫面亦可用於後續追查犯罪行為之用。