台旅法實施美軍至今未有高階軍文官訪台 國防部招手

美方製定「台灣旅行法」，允許美軍高階軍文職官員訪台，國防部證實，受限新冠疫情，台美軍方至今僅有19案視訊或電話會議的高階交流案，國防部說，待疫情趨緩後，將適時邀請美國防部高層官員來台，針對我國防發展及建軍備戰實需，進行雙邊政策對話及重要合作議題研討，以利美方實地了解台灣防衛需求及建軍發展。

美軍至今沒有高階將領或官員來台，國防部認為疫情是主要原因，但國防部也證實，美軍今年曾邀請我海軍司令出席印太司令交接典禮。

國防部向立法院提出報告表示，經外交部及國防部持續努力，美國會首度將美國防部資深軍文職官員與台灣交流條文，正式納入「2017財政年度國防授權法」，進而於2018年催生「台灣旅行法」，同年3月16日經前川普總統簽署生效，成為美行政部門各層級與我交流互訪的重要法源。

但國防部說，後受「新冠肺炎」全球流行影響，台灣旅行法如何具體落實，尚待疫情趨緩後逐步推動。

國防部說，去(2020)年受「新冠肺炎」疫情全球大流行影響，國防部依「中央流行疫情指揮中心」邊境管制及防疫政策，審慎評估各項軍事交流的必要性、可行性與替代性，並與美方各交流對口保持密切協調，兼顧防疫措施與交流推動，經統計採視訊或電話會議的高階交流案共19案。

國防部說，今(2021)年迄，採視訊或電話會議的高階交流案共10案。其中受疫情影響，美方仍然邀請我海軍司令出席印太司令交接典禮，共同見證印太友盟與夥伴維護區域和平穩定所做的貢獻。此舉象徵台美戰略夥伴關係堅若磐石，也展現雙方長期軍誼。

國防部表示，今(2021)年美國拜登總統就任後，美國務院於4月9日公布最新對台交往準則，美方基於「台灣保證法」，將放寬美台之間的往來，鼓勵雙方接觸，以深化雙邊非官方關係，國防部將把握此機，在既有基礎上，與美政府密切合作。

國防部表示，待「新冠肺炎」疫情趨緩後，將適時邀請美國防部高層官員來台，針對我國防發展及建軍備戰實需，進行雙邊政策對話及重要合作議題研討，以利美方實地了解台灣防衛需求及建軍發展，據以制定對台更為有利的交流政策，或出售符合我國作戰需求的先進武器裝備，實質增進整體防衛能力。

國防部表示，將敦請美方擴大邀請赴美出席國際性活動。參與美方主導的地區性國際年會或專案會議，對國軍各專業單位汲取美方經驗，厚植專業能量具明顯助益。國防部部將敦請美國防部及印太司令部，在既有合作基礎上，提供國軍擴大參與的機會，除有助我國整體國防發展及提升聯合作戰能力外，亦可融入美印太地區整體安全體系，為區域和平穩定做出貢獻。