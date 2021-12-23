湯蕙禎捐贈陸軍15座防疫淨化門 強化新訓部隊防護能量

立法委員湯蕙禎昨天代表贈予陸軍及新訓部隊15座「防疫淨化門」，希望透過民間力量，讓官兵在24小時全天候備戰中，能有更堅強的防護。湯蕙禎表示，陸軍在今年疫情嚴峻、水情吃緊期間，扛起消毒與篩檢，同時支援政府供水、運水，以及水庫清淤，展現國軍迅速、機動的能力，期藉實際行動，號召民間單位投入敬軍，共同支持國軍。

捐贈儀式由陸軍司令徐衍璞上將代表受贈。徐衍璞表示，有完善防疫資源，官兵更能專注戰訓本務，持續強化戰備訓練，打造一支能戰、敢戰的精銳勁旅。

湯蕙禎指出，在今年疫情爆發之際，國軍始終在最前線守護百姓生命財產安全，陸軍更是扛起大規模消毒與篩檢任務，且在水情吃緊時，支援政府供水、運水，以及水庫清淤等作業，展現國軍迅速、機動的能力，確保國人安全，她對此感念於心，希望藉由實際行動，號召民間單位投入敬軍，共同支持國軍。

湯蕙禎進一步指出，陸軍承擔新兵訓練重任，新訓役男來自四面八方，使陸軍面臨較大防疫考驗，期藉防疫淨化門設置，讓新兵能在訓練期間，多一層保護力，共創「疫情加零」、「部隊正常訓練」、「國防安全有保障」的三赢局面。