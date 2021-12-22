海軍：潛艦國造案違約無法付委廠商 解約收回預付款

外傳潛艦國造對土耳其採購魚雷誘標成空恐涉弊案，海軍司令部今天否認，表示目前均在計畫節點正常執行；而違約無法付委的廠商，均已解約且全數收回預付款。

國防部長邱國正今天下午在立法院外交及國防委員會答詢時稱此訊息是一個套，他不便多作說明，以免入套。

海軍司令部今（22）日晚間隨即發出新聞稿表示，媒體報導並非事實。

海軍司令部表示，潛艦國造案工程艱鉅，裝備籌購過程均納入具備生產潛艦裝備的國家參與，如遇情勢變化，海軍均彈性調整籌獲策略，並已克服且都有備案因應，目前均在計畫節點正常執行。

海軍司令部表示，潛艦國造案在海軍嚴格監督下，台船裝備採購均依合約規定辦理，針對違約無法付委的廠商，均已解約且全數收回預付款，絕無浪費公帑情事，在此特別澄清聲明。

海軍司令部表示，此案依海軍規劃期程執行，均依法依約，並在立、監兩院監督下，完成潛艦國造任務，籲請國人支持。