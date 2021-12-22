獨／國安軍系推動興建輕型巡防艦 傳邱國正親踩煞車

海軍「震海專案」「新一代飛彈巡防艦」原型艦因與中科院研發「迅聯戰系」成效認知不同而延宕，傳國安會「海軍系統」推動改建兩千至兩千五百噸級的輕型巡防艦。不過，國防部長邱國正最新裁示，要求海軍必須按建案規定呈核，並經立法院同意才能推動。

海軍參謀長蔣正國日前在立法院證實，代號「震海專案」的「新一代飛彈巡防艦」原型艦，全案時程可能往後挪，構型也可能改變。傳在國安會主導下，海軍將暫時擱置四千五百噸級的新一代巡防艦案，改先行建造兩千至兩千五百噸級的輕型巡防艦八艘，以因應2027年的威脅窗口。對此，海軍没有否認，表示各項方案均會審慎評估。

海軍曾於本月7日正式公告徵求監造技術服務，但14日突然又撤銷這項公告，「海軍熱丶國防部冷」的態勢，引發軍政丶造船業界的熱烈議論。

據透露，國防部長邱國正星期一（20日）在部內會議裁示，此案海軍須按建案規定，奉國防部與參謀本部核定，並經立法院同意才能作，形同「踩煞車」。