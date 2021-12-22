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海軍證實 已有256戰隊官兵投入潛艦國造原型艦接裝任務

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
邱國正今日赴立法院外交及國防委員會以「面對中共軍力提升，我國戰備因應作為」為題專案進行報告。圖/取自立法院直播
邱國正今日赴立法院外交及國防委員會以「面對中共軍力提升，我國戰備因應作為」為題專案進行報告。圖/取自立法院直播

潛艦國造」首艘原型艦日前舉行「安龍」儀式，但有藍委披露，這項安龍與一般艦艇建造時安放龍骨完全不同，而只是將一塊壓力艙吊放到工作平台。海軍司令部參謀長蔣正國上午則證實，海軍潛艦256戰隊接艦官兵已投入進行接艦訓練。

邱國正今日赴立法院外交及國防委員會以「面對中共軍力提升，我國戰備因應作為」為題專案進行報告。國民黨立委吳斯懷質詢表示，國艦國造當前所謂「安龍」，其實只是潛艦正中心圓形區塊壓力艙吊放在固定工作平台，表示組裝工作將開始，與一般艦艇的安放龍骨不同。

藍委追問，根據過去海龍、海虎潛艦接裝模式，接艦官兵在第一塊船殼作好時，就要採必要投入，邊學邊作，將來成軍訓練能熟悉裝備，才知艦艇管線內容，但現有編制人員有256戰隊支援人員，但現在有沒有一起跟著接艦訓練？

蔣正國表示說，有。部隊已投入，再向立委私下說明。至於人員要否擴編？海軍說，後續的還在規劃，首艘原型艦的已有。

潛艦 海軍

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