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國防部：近期可望取得高空無人機、新型自走砲發價書

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部戰規司長李世強今天證實，我國近期可望取得包括MQ-9B高空無人機、M109A6自走砲供售發價書（LoR for LOA）。圖/取自立法院直播
國防部戰規司長李世強今天證實，我國近期可望取得包括MQ-9B高空無人機、M109A6自走砲供售發價書（LoR for LOA）。圖/取自立法院直播

國防部戰規司長李世強今天證實，我國近期可望取得包括MQ-9B高空無人機、M109A6自走砲供售發價書（LoR for LOA）。

邱國正今日赴立法院外交及國防委員會以「面對中共軍力提升，我國戰備因應作為」為題專案進行報告。國民黨立委江啟臣質詢表示，美方近期宣布售我的軍備，包括M1A2T戰機、F-16V戰機、海馬士多管火箭、AGM增程型攻陸飛彈、陸射魚叉飛彈、MQ-9B高空無人機、第三代陸區通訊系統、M109A6自走砲、愛三防空飛彈增購案等，但其中至少有四項至今未取得發價書，時間超過十個月以上。

藍委表示，這四項包括AGM增程型陸攻飛彈、MQ-9B高空無人機、第三代陸區通訊系統、M109A6自走砲，至今俱未取得供售的發價書。

李世強答詢表示，MQ-9B高空無人機是因為我國預算是編在明年度，要確定編了預算後，美方才會提供發價書，最近即可獲得；而「增程型的那個飛彈」，美方還沒有同意供售，明年也未編列預算，去年10月21日宣布供售的是AGM-84H飛彈，預算編在明年。

李世強過去曾立法院證實，我國正在向美爭取採購AGM-158「聯合空對地遙攻飛彈」（JASSM）。但據了解，美方至今未准我提出正式申購文件（LoR for LOA），是否出售目前也沒有結論。

李世強進一步解釋，第三代陸區通訊系統去年美同意供售，我們也編了預算，但美方最近一次發價書金額，向量與我方預期有落差，我方已請美方提供修正版發價書，現已取得；自走砲則牽涉到一部分精準導引套件規格與價格，陸軍司令部與美方還在商討中，發價書應很快可獲得。

他說，愛三增購則屬持續案，美方不需要宣布，但發價書確實尚未獲得，按專案管理會議期程，預計安排明年第一季開會確定未來供售期程。

飛彈 MQ-9 立法院

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