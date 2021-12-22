量產第二架新式高教機 漢翔董座胡開宏親率飛交台東

漢翔公司上午表示，繼量產第一架新式高教機於今(110)年11月29日成功飛交空軍台東志航基地後，量產第二架高教機於今(22)日由漢翔公司董事長胡開宏親自率領飛交，依期程證明新式高教機性能優異、安全可靠。

漢翔表示，胡開宏今天再度同乘編號11001的新式高教機原型機，上午9點20分在台中清泉崗基地起飛，親率編號1102的第二架量產機飛越中央山脈，在台東外海會同已飛交的第一架量產機1101機進行高速低空衝場，以三機品字編隊，高度300呎，加速400海浬低空衝場，通過台東志航基地向空軍致意，繞行一圈後落地，正式交付空軍。

勇鷹高教機落地後，胡開宏在慰勉漢翔的維保團隊時表示，方才翱翔天際，跨越中央山脈，心裡有非常多的感觸，這一路走來的艱辛，在此刻感到非常激動。

胡開宏指出，今年兩架量產機的飛交任務順利完成，揭開「龍城飛將，勇鷹守護」的國機國造歷史一頁，同時，漢翔公司也再創軍機國產與軍機維保一條龍作業的一個重要里程碑，過程中感謝空軍、中科院、相關單位及台東地方鄉親好朋友的支持與肯定，使高教機研製案順利推展，也謝謝漢翔全體同仁的努力，使得新式高教機的進度皆依專案時程進行。