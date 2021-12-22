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空軍3架「勇鷹號」台東志航基地衝場 慶賀勇鷹交機！

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
今天第二架11002勇鷹交機，另2架編號11001及11003勇鷹伴飛，進入志航基地上空時，加速低空衝場。記者尤聰光／攝影
今天第二架11002勇鷹交機，另2架編號11001及11003勇鷹伴飛，進入志航基地上空時，加速低空衝場。記者尤聰光／攝影

漢翔公司繼上月29日交付空軍台東志航基地第一架編號11001「勇鷹號」高級教訓機後，今天再度交付第二架11002，由漢翔董事長胡開宏同乘抵達，完成今年小批量生產交機2架的任務。不過，漢翔及空軍對交機相當低調，並未安排公開交機儀式。

今天早上9點20分第二架11002勇鷹高教機，從台中清泉崗起飛後，飛行約30分鐘抵達台東上空，一早不少軍事迷及媒體志航基地外守候；雖然台東天空不作美，飄著微微細雨，但漢翔依照原計畫，把飛機平安開往台東，順利交給空軍。

軍迷們一看到遠處飛機起落燈亮起，大家鏡頭立刻對準飛機，並開始一路拍到順利降落基地跑道為止。大家分享現場討論拍到的勇鷹英姿，有軍迷說「2次交機都遇上天候不佳，但還是拍到飛機，值得」。令有軍迷說「3架勇鷹衝場，太帥了」。

這次第二架11002勇鷹交機，由漢翔董事長胡開宏同乘，原本傳出會有1架IDF經國號戰機及1架F-16戰績伴飛，改由2架編號11001及11003勇鷹伴飛，進入志航基地上空時，加速低空衝場，隨後逐一降落，令軍迷們興奮不已。而漢翔及空軍對交機相當低調，2次交機均未安排公開儀式。

據了解，勇鷹高教機於2019年9月完成首架原型機出廠，2020年6月執行首飛；2021年11月起小批量生產，空軍司令部規畫，預計於2021至2026年間分年依序交機2架、8架、17架、18架、18架及3架。明年預計交機8架。目前第3架編號11003的量產機已於今年10月展開試飛。

漢翔公司第二架編號11002「勇鷹號」高級教訓機，今天交付空軍台東志航基地，由漢翔董事長胡開宏同乘抵達，完成今年小批量生產交機2架的任務。記者尤聰光／攝影
漢翔公司第二架編號11002「勇鷹號」高級教訓機，今天交付空軍台東志航基地，由漢翔董事長胡開宏同乘抵達，完成今年小批量生產交機2架的任務。記者尤聰光／攝影

勇鷹 空軍 台東志航基地

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