空軍3架「勇鷹號」台東志航基地衝場 慶賀勇鷹交機！

漢翔公司繼上月29日交付空軍台東志航基地第一架編號11001「勇鷹號」高級教訓機後，今天再度交付第二架11002，由漢翔董事長胡開宏同乘抵達，完成今年小批量生產交機2架的任務。不過，漢翔及空軍對交機相當低調，並未安排公開交機儀式。

今天早上9點20分第二架11002勇鷹高教機，從台中清泉崗起飛後，飛行約30分鐘抵達台東上空，一早不少軍事迷及媒體志航基地外守候；雖然台東天空不作美，飄著微微細雨，但漢翔依照原計畫，把飛機平安開往台東，順利交給空軍。

軍迷們一看到遠處飛機起落燈亮起，大家鏡頭立刻對準飛機，並開始一路拍到順利降落基地跑道為止。大家分享現場討論拍到的勇鷹英姿，有軍迷說「2次交機都遇上天候不佳，但還是拍到飛機，值得」。令有軍迷說「3架勇鷹衝場，太帥了」。

這次第二架11002勇鷹交機，由漢翔董事長胡開宏同乘，原本傳出會有1架IDF經國號戰機及1架F-16戰績伴飛，改由2架編號11001及11003勇鷹伴飛，進入志航基地上空時，加速低空衝場，隨後逐一降落，令軍迷們興奮不已。而漢翔及空軍對交機相當低調，2次交機均未安排公開儀式。