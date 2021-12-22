潛艦國造傳弊遭逢卡關 邱國正：備案以對 處理順暢

「潛艦國造」傳向土耳其採購魚雷誘標傳卡關且有弊情，國防部長邱國正上午在立法院表示，潛艦國造工作艱鉅，每個作戰都有個備案，何況是這麼大的工作，國防部會有所應對，所謂「卡關」已在處理，而且都蠻順暢的。

邱國正上午赴立法院外交及國防委員會以「面對中共軍力提升，我國戰備因應作為」為題專案進行報告，同時針對潛艦國造事宜進行秘密報告。針對民進黨團將111年中央政府總預算案逕付二讀，外交及國防委員會國民黨召委陳以信對此表示抗議，並且拿出「罷審預算、天經地義」手牌，黨籍立委輪番進行程序發言。

傳台船以200多萬美元原定今年4月16日自土耳其取得「魚雷誘標」等輸出許可，但迄今還沒有拿到；而由於美國與土耳其關係惡化，美方曾向我國安單位下達同意軍品採購國家清單，土耳其為排除國家，因此向土耳其買魚雷誘標遭質疑有採購弊案。

此外，路透社報導國軍多名現役高階軍官替北京從事間諜活動而被定罪，北京更滲透總統蔡英文維安團隊。邱國正上午在會前受訪作出說明。

邱國正會前受訪指出，國軍在這方面一直都有周延防範，首先要做到自我防衛、防衛防諜的概念，並透過教育及宣教機會強化官兵保防意識。

邱國正說，最重要的就是「發現要早」，國軍對這些狀況都有反情報機制，且官兵都有很好的習慣，只要覺得事情不太對勁時就會反映，國防部便啟動偵查及調查機制，國軍在這方面到目前為止都很周延，「我對這點是有信心的」。

至於國造潛艦傳出有採購魚雷誘標相關弊情，這方面屬紅區裝備，但國防部先前曾說紅區裝備全已到位。邱國正說，潛艦國造工作艱鉅，常會遭遇突發狀況，但每項工作推動前都有備案，有時候會有風風雨雨，但都會面對且採用備案。

邱國正表示，到目前為止潛艦國造進度都按照進度推動中，外界所傳的所謂不順，他要表達，每個作戰都有個備案，何況是這麼大的工作，都會有所應對，到目前為止都蠻順暢；對於所謂「小卡關」？這部分已經在處理了，很多時候都會有卡關，且處理都蠻順暢。

至於相關採購傳獨厚土耳其廠商？邱國正澄清：不是的，本來就會做比較，採購任何物品都一樣，都會比較，以合乎要求達到目標。