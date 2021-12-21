國防部：共軍多次於我周邊從事抗擊外軍等軍事行動

國防部表示，今(110)年1月迄今，共機擾台已逾940餘架次，並多次於我周邊從事針對性及抗擊外軍軍事行動，對我防衛作戰將形成嚴重挑戰與威脅。國軍因應籌獲新裝備，將適切調整組織編裝，提升國軍整體戰力，並不斷精進島嶼防衛作戰能力，秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」的堅定立場，展現自我防衛決心。

國防部明將對立法院外交及國防委員會提出「面對中共軍力提升我國戰備因應作為專案報告」，由國防部作戰及計畫參謀次長葉國輝報告。

葉國輝在書面報告中表示，中共藉由實戰化演訓，加速戰力形成，持續擴展海、空聯合警巡區域及偵巡力度，提升對台針對性軍事挑釁；今(110)年1月迄今，共機擾台已逾940餘架次，並多次於我周邊從事針對性及抗擊外軍軍事行動。

報告進一步指出，共軍繼11月28日首度派遣運油20加油機赴西太平洋從事演訓，近日遼寧號航艦穿越宮古水道執行年內第2次遠海訓練，漸次完備區域拒止、反介入作戰編組，除增加我戰力應對負荷及企圖擾亂我軍心士氣，同時對美展現扼控戰略要道與抗擊外軍能力；中共新式航空器、航母、核動力潛艦、驅逐艦及兩棲攻擊艦，將陸續成軍列裝，台海周邊封鎖控制、區域拒止及反介入能力日趨完備，對我防衛作戰將形成嚴重挑戰與威脅。

葉國輝表示，國軍將加速武器裝備籌獲快速提升戰力。國軍依防衛作戰打的需求，務實檢討武器裝備籌獲，近年戰力整建與戰備整備，以不對稱作戰思維及戰力保存為基礎，已朝「遠距、精準、機動」等方向發展，並置重點於遠程打擊、制空、制海、國土防衛作戰、資電網路攻防及聯合指管情監偵等6大面向，持續進行聯合戰力整建，以提升國軍整體戰力。

葉國輝表示，為因應中共與日俱增的機、艦襲擾，統整近年來共軍各種軍事威脅行動，持續完備「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」及相關應處程序的修訂；另針對共軍機、艦逾越我防空識別區的侵擾行為，國軍秉持「愈接近本島、反制力愈強」的原則，採多重複式手段，轉用在航機、艦，以及三軍防空部隊妥慎應處，增進用兵彈性與兵力節約，並降低肇生事端，引發衝突的風險。

葉國輝表示，為強化三軍整體打擊能力，籌獲新一代的F-16V型戰機、高效能艦艇、M1A2T戰車、遠程空射、陸基、艦載、空射反艦飛彈與地面遠程精準之打擊火力，以及各式精準彈藥等武器裝備，配合裝備籌獲期程，適切調整組織編裝，完善戰力整合，提升國軍整體戰力。

葉國輝表示，外島防衛作戰秉持「獨力固守」指導，本「同島一命」的頑抗精神，整合軍民力量，持恆落實戰備整備及應援作戰演練，並籌獲防衛性武器，提升外島防務能力；另持續以敵可能行動為想定，循兵棋推演、實兵演練之程序，強化平、戰時的狀況應處及守備作戰任務能力，並持恆透過戰備任務訓練、漢光演習、反登陸作戰實兵實彈操演及對空、對海防護射擊等演訓時機，不斷精進島嶼防衛作戰能力。

葉國輝表示，受到中共武力擴張與加大對台軍事施壓的影響，台海與區域情勢愈趨嚴峻。國軍秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」的堅定立場，持續整建戰力發展，加速提升可恃戰力，並不斷透過各項作戰演訓驗證，提升防衛實力，展現自我防衛決心。