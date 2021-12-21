戰車展示六秒一發戰力 M1A2T獵殲系統加快50%

國防部今天在新竹坑子口靶場展示陸軍「戰車排專精訓練」戰力，現役CM11、M60A3戰車展現動態「六秒射擊一發」實彈戰力。裝訓部評估，新購配備「獵殲系統」 的M1A2T戰車服役後，射擊時間可加快50%。

陸軍裝訓部自109年9月起在新竹坑子口等訓場實施「戰車排專精訓練」，至110年12月，已接訓13梯次26個排。陸軍目前本島共126個戰車排，規劃於116年底完成全面訓練。

軍方安排女性戰車駕駛士陳宣婷受訪表示，駕駛戰車最重要是單腳踩動煞車力量的掌握，並配合「前打掌，後打槍」口訣，使她順利完成專精訓練鑑測項目。據了解，女姓戰駕士因須操控刹車所需，腳踩須有750磅腳力。

裝訓部首位女性兵器组專業教官鄭宇君則說，她就讀長榮大學時加入大學儲備軍官，並完訓加入裝甲兵行列。她說，身為裝甲部隊戰力的把關者，測考標準均以準則為依據，並檢驗部隊訓練實況，透過訓後回顧使部隊針對不足之處實施精進，達強化戰力的目標。

目前進訓裝訓部的單位為裝甲564旅聯兵2營戰2連戰1排、蘭指部裝騎連戰車排，分別使用現役CM11、M60A3戰車，上午在坑子口訓場分别實施定點及行進間對海目標射擊，經計算戰車自車長搜獲目標交射手運用雷射測距儀等裝備瞄準目標至發射砲彈，需時6秒，裝訓部操典目前也要求戰車接戰時6秒内須射擊出第一發砲彈，現役CM11、M60A3戰車都是同一標準。

將領透露，陸軍現役戰車搜索目標的車長和射手用的是同一瞄準鏡，陸軍未來接裝M1A2戰車，新型戰車配備獵殲系統，車長得使用其他瞄具「接續」搜索目標，因此，射擊第一發砲彈時間和現役戰車概同，但連續接戰時射擊時間可望加快50%，裝訓部現有「六秒射擊」一發實彈的測訓準則也須隨之修訂。