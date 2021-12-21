快訊

北市女「疑本土病例」莊人祥曝最終採檢PCR結果

直播／今本土+0！新增10例境外移入 無死亡個案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

戰車展示六秒一發戰力 M1A2T獵殲系統加快50%

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部今天在新竹坑子口靶場展示陸軍「戰車排專精訓練」戰力，現役CM11、M60A3戰車展現動態「六秒射擊」一發實彈戰力。記者洪哲政/攝影
國防部今天在新竹坑子口靶場展示陸軍「戰車排專精訓練」戰力，現役CM11、M60A3戰車展現動態「六秒射擊」一發實彈戰力。記者洪哲政/攝影

國防部今天在新竹坑子口靶場展示陸軍「戰車排專精訓練」戰力，現役CM11、M60A3戰車展現動態「六秒射擊一發」實彈戰力。裝訓部評估，新購配備「獵殲系統」 的M1A2T戰車服役後，射擊時間可加快50%。

陸軍裝訓部自109年9月起在新竹坑子口等訓場實施「戰車排專精訓練」，至110年12月，已接訓13梯次26個排。陸軍目前本島共126個戰車排，規劃於116年底完成全面訓練。

軍方安排女性戰車駕駛士陳宣婷受訪表示，駕駛戰車最重要是單腳踩動煞車力量的掌握，並配合「前打掌，後打槍」口訣，使她順利完成專精訓練鑑測項目。據了解，女姓戰駕士因須操控刹車所需，腳踩須有750磅腳力。

裝訓部首位女性兵器组專業教官鄭宇君則說，她就讀長榮大學時加入大學儲備軍官，並完訓加入裝甲兵行列。她說，身為裝甲部隊戰力的把關者，測考標準均以準則為依據，並檢驗部隊訓練實況，透過訓後回顧使部隊針對不足之處實施精進，達強化戰力的目標。

目前進訓裝訓部的單位為裝甲564旅聯兵2營戰2連戰1排、蘭指部裝騎連戰車排，分別使用現役CM11、M60A3戰車，上午在坑子口訓場分别實施定點及行進間對海目標射擊，經計算戰車自車長搜獲目標交射手運用雷射測距儀等裝備瞄準目標至發射砲彈，需時6秒，裝訓部操典目前也要求戰車接戰時6秒内須射擊出第一發砲彈，現役CM11、M60A3戰車都是同一標準。

將領透露，陸軍現役戰車搜索目標的車長和射手用的是同一瞄準鏡，陸軍未來接裝M1A2戰車，新型戰車配備獵殲系統，車長得使用其他瞄具「接續」搜索目標，因此，射擊第一發砲彈時間和現役戰車概同，但連續接戰時射擊時間可望加快50%，裝訓部現有「六秒射擊」一發實彈的測訓準則也須隨之修訂。

陸軍 連戰 新竹

延伸閱讀

圖輯／陸軍射擊訓練 八輛戰車砲火齊發

三千億元國防預算案攻防 坑子口戰車軍演爭取支持

裝甲TOP GUN爭搶「金戰車」 M1A2T新竹訓場曝光

獨／輪型戰車買砲管受挫 軍備局「替代方案」拼原型車

相關新聞

軍用無人機改變戰爭：台灣如何應對？

台灣新軍購的MQ-9原稱「收割者」（Reaper），是美國使用最普遍的無人機之一。由於反恐戰爭的需求， MQ-9可在空中保持長時間滯空，在目標區上空盤旋，當發現目標時，機上的光電系統可拍攝目標清晰影像，並實施比對，確認目標後可即時使用機上掛載的地獄火飛彈進行攻擊，執行「偵打一體」任務，減少昂貴戰機出勤耗損以及即時打擊目標。

戰車展示六秒一發戰力 M1A2T獵殲系統加快50%

國防部今天在新竹坑子口靶場展示陸軍「戰車排專精訓練」戰力，現役CM11、M60A3戰車展現動態「六秒射擊一發」實彈戰力。...

圖輯／陸軍射擊訓練 八輛戰車砲火齊發

陸軍「裝訓部戰車排專精訓練」上午在新竹坑子口訓場進行射擊訓練，培養官兵彼此作戰默契，透過反覆操練可增加指揮自信與戰鬥間各...

三千億元國防預算案攻防 坑子口戰車軍演爭取支持

立法院本會期審查明年度預算，三千餘億元額度的國防預算案展開朝野攻防，國防部今天在新竹坑子口靶場公布陸軍戰車排專精訓練戰力...

中情局長、北京清華卡內基與招募「懂中國的人」 間諜爭議會讓美中關係惡化嗎？

美國中情局長威廉．伯恩斯10月間宣布成立「中國任務中心」，將專注於收集中國有關情報；他並發佈全球招募令：大量招募會說中文的人。由於他上任前是卡內基國際和平研究院院長，與北京清華大學有過長達近六年的合作，大陸網友擔心是否有清華的學子被他「蠱惑」加入這個「中國任務中心」。

裝甲TOP GUN爭搶「金戰車」 M1A2T新竹訓場曝光

陸軍裝甲兵訓練指揮部上午在新竹坑子口訓場首度公布陸軍「戰車排專精訓練」展示包括行進間射擊等戰力，而當地準備開工新建對美採...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。