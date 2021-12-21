裝甲TOP GUN爭搶「金戰車」 M1A2T新竹訓場曝光

陸軍裝甲兵訓練指揮部上午在新竹坑子口訓場首度公布陸軍「戰車排專精訓練」展示包括行進間射擊等戰力，而當地準備開工新建對美採購M1A2T戰車訓練所需的「裝訓部坑子口訓練場整建工程案」址也曝光。

自109年開始實施的「戰車排專精訓練」如同戰車版「TOP GUN」，是陸軍CM11、M60A3戰車進訓基地前的訓練。目前進訓單位為南部裝甲564旅聯兵2營戰2連戰1排、北部蘭指部裝騎連戰車排，在1個月訓期內爭取「金戰車」榮譽。

裝訓部指出，「戰車排專精訓練」有別於兵科基地及聯訓基地進訓模式，由全排官兵一同接受訓練與測驗，培養官兵彼此間作戰情感，亦強化排、車長及各乘員間戰術思維、指揮程序與狀況處置，透過反覆操練，可增加指揮自信與戰鬥間各項實務，以達全車乘員共同參與、相互合作的目標；另藉由實兵、實車、實彈訓練使戰車排乘員了解默契的重要性。

目前戰車排專精訓練，每梯次進訓兩個戰車排，至今已執行13梯次共26個排。此訓練想定為模擬敵軍之一部約一個裝步加強排，進抵新竹海灘，刻正於90高地佔領陣地，掩護登陸場建立。我軍部隊為戰車第一戰鬥隊的一部，以戰車排的兵力，依令向90高地之敵發起攻擊，展現裝甲兵部隊作戰打擊能力。

裝訓部也公布「戰車排專精訓練」内容，包括裝甲兵專業體適能、排戰鬥教練，城鎮戰及戰鬥射擊，置重點於「部隊指揮程序、戰備裝載、戰場救濟、戰術機動及反擊作戰實兵對抗演練」等課目；另「戰車排戰鬥射擊」課程依攻擊階段設計，置重點於「射擊口令、射擊與運動聯繫、戰車砲射擊、車裝機槍射擊及下車戰鬥射擊」等，使官兵熟練各式武器射擊要領，磨練乘員及各車間協同作戰能力。