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117步兵旅成軍 一張合影看國軍作戰區機制已開始運作
陸軍各軍團預計元旦起更銜為「作戰區」，由指揮官統轄區內陸海空三軍部隊。八軍團第四作戰區日前舉行步兵117旅成軍典禮，找來轄區內陸、海、空、後備及資通部隊代表出席觀禮，象徵作戰區指揮管制體系開始運作。
國防部今年執行「提升後備戰力政策」，除整建斗煥坪、龍駒營區、金陵營區、成功嶺、忠莊、鳳雄營舍等接訓後備部隊營區外，同時陸續復編將接訓部隊的109旅、117步兵旅，並舉行成軍儀式。
117旅前身117師駐地於高雄與屏東交界的九曲堂，廿餘年前與北部269師同時解編為海巡部，如今因應提升後備戰力政策重新復編，本月16日在黃埔南營區舉行成軍儀式，由陸軍第八軍團指揮官傅正誠主持。
傅正誠致詞時表示，步兵117旅負責南部地區的灘岸守備，結合第四作戰區、空軍聯隊、海巡部隊合作固守重要目標設施的安全，任務十分重要。
而根據軍聞社發布與會官兵代表合影可知，除傅正誠等8軍團單位外，還有陸戰隊指揮部、空軍防空部、陸軍航特部、憲兵204指揮部、南區後備指揮部、資通電軍3大隊代表與會，顯示陸、海、空、後備、資通電軍均到齊，顯示作戰區機制已開始運作。
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