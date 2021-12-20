117步兵旅成軍 一張合影看國軍作戰區機制已開始運作

中共「遼寧號」航空母艦戰鬥群上周穿越第一島鏈戰略要地宫古海峽進入太平洋，準備展開例行性演習，而這次演習時機正值美國派駐在太平洋的航母不是航行到印度洋，就是返回母港過耶誕節和新年之際。大陸環球時報引述分析家指出，遼寧艦可能在台灣周邊和南海演習。

2021-12-19 21:20