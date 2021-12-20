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獨／軍警一同共推新國艦國造？海巡明年起再推造新艦案

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
海巡署巡護9號遠洋巡護船。圖／取自海巡署資料照
海巡署巡護9號遠洋巡護船。圖／取自海巡署資料照

海軍提出棄置「新一代飛彈巡防艦」改造2000至2500噸級的輕型巡防艦8艘後，海洋委員會近期也提出「籌建海巡遠洋巡護船發展計畫」，未來十年計畫新建6艘高端科技的新型2000噸級漁業遠洋巡護船，計畫經費規劃投入129億餘元。

2000至2500噸級艦艇，不論是軍艦或民規的巡護船，都是國內船廠可承造者，海軍、海巡幾同時提出的造艦計畫，被視蔡政府新一波「國艦國造」案，已引起競逐與關注。

外傳在國安會主導下，海軍將暫時擱置4500噸級的新一代巡防艦案，改先行建造2000至2500噸級的輕型巡防艦8艘，以因應2027年的威脅窗口。對此，海軍没有否認，表示各項方案均會審慎評估。海軍參謀長蔣正國日前也在立法院證實，代號「震海專案」的「新一代飛彈巡防艦」原型艦，全案時程可能往後挪，構型也可能改變。

無獨有偶，海洋委員會日前也提出籌建海巡遠洋巡護船發展計畫，規劃自111年至120年度，擬投入經費129億3409萬4000元，新造6艘具高端科技的新型2000噸級漁業遠洋巡護船。

海委會在計畫中以我國現已加入諸多區域漁業組織，有公海遠洋巡護及遠距救援任務需求，提出海巡遠洋巡護船發展計畫。指新造的新型巡護船要有拖帶性能，並設置負壓隔離艙及多功能艙間，搭配模組化間必要時可容納約80人及具備獨立空調，後甲格可置放2只20呎型貨空間，國際發生重大災難，可載運大量救援物資執行人道救援任務等，海巡同時藉此建置海巡智慧船舶指揮管理系統。

海巡 海軍 飛彈

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