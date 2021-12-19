獨／輪型戰車買砲管受挫 軍備局「替代方案」拼原型車

國防部軍備局研發105公厘輪型戰車，至今尚未取得所需兩門M68A2戰車砲管，軍備局啟動「替代方案」，以「性能比對」為由，直接對美「軍購」兩門砲管，用於兩輛原型車砲塔整合。

國防部軍備局以「獵豹專案」為名，研發105公厘輪型戰車，中科院「勇武計劃室」以商購方式，向美國沃特夫利特兵工廠（Watervliet Arsenal）採購兩門全新的M68A2 105公厘低後座力戰車砲，準備自行整合砲塔，但購案傳因最終使用證明等因素而生變，中科院至今尚未取得整合砲塔所需的砲管。

官員日前證實，砲管至今確尚未取得，中科院已研擬將控告得標廠商，而軍備局則已啟動「替代方案」，仍將於明年完成砲塔整合，再進行展開與底盤的整合，希望如期於2023年研製出兩輛樣車。至於所謂「替代方案」為何，官員不評論。

據悉，所謂「替代方案」，就是雖然得標廠商因故無法履約，但軍備局另闢蹊徑，循軍售管道，以作為自製105公厘戰車砲「性能對比」所需為由，預劃在明年2月自美軍購2門M-68戰車砲，作為砲塔整合之用。

軍備局202廠105公厘自製砲管仍在研製期程，該廠宣稱沒有延誤。但軍方坦承，自製是趨勢，但軍備局目前的機具不足，短期間無法達成目標。