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獨／軍方新設國際事務學院 英文授課還要收友邦學生

聯合報 / 記者程嘉文／即時報導
復興崗營區大門，目前營區內有政戰學院、國防管理學院。報系資料照片
復興崗營區大門，目前營區內有政戰學院、國防管理學院。報系資料照片

明年元月，國防大學將在北投復興崗校區，新增設「國際與國防事務學院」，下轄兩個研究所，分別是由戰爭學院轉移過來的戰略研究所，以及新成立的國際事務研究所。其中國際事務所將採取全英文教學，並且將接受友邦軍方派員就讀，預計111學年開始招生。

國防大學目前包括政戰學院、國防管理學院、中正理工學院，可以頒發教育部承認的學士、碩士、博士學位，如今將再增加一個國際與國防事務學院。另外還有陸軍學院、海軍學院、空軍學院、戰爭學院，則負責軍官進修的指參教育，不頒發學位。符合就讀戰爭學院的軍官，如果考入戰略研究所，可以代替戰院學資：戰研所比一般戰院課程多一年，但可獲得碩士學歷。

這次新成立的國際與國防事務學院，將由現任國防大學教育長羅籝洋少將兼任院長。現任部長邱國正過去擔任國防大學時，羅籝洋就是其辦公室主任，後來一路追隨邱國正。邱接任部長後，媒體曾披露他將接任國防部政務辦公室主任、占中將缺，但隨著消息曝光，這項人事異動就無下文。

國防大學教育長羅籝洋少將。圖/軍聞社資料照
國防大學教育長羅籝洋少將。圖/軍聞社資料照

國防大學

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