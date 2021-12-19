獨／軍方新設國際事務學院 英文授課還要收友邦學生

明年元月，國防大學將在北投復興崗校區，新增設「國際與國防事務學院」，下轄兩個研究所，分別是由戰爭學院轉移過來的戰略研究所，以及新成立的國際事務研究所。其中國際事務所將採取全英文教學，並且將接受友邦軍方派員就讀，預計111學年開始招生。

國防大學目前包括政戰學院、國防管理學院、中正理工學院，可以頒發教育部承認的學士、碩士、博士學位，如今將再增加一個國際與國防事務學院。另外還有陸軍學院、海軍學院、空軍學院、戰爭學院，則負責軍官進修的指參教育，不頒發學位。符合就讀戰爭學院的軍官，如果考入戰略研究所，可以代替戰院學資：戰研所比一般戰院課程多一年，但可獲得碩士學歷。