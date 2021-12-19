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獨／直擊陸軍特戰ATV進駐合歡山武嶺 高山有難它坐鎮

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
陸軍特戰3輛「全地形多功能機動車（ATV）」，近日車輛在台14線停車場下卸、機動巡行時，被民眾目擊。圖／讀者提供
陸軍特戰3輛「全地形多功能機動車（ATV）」，近日車輛在台14線停車場下卸、機動巡行時，被民眾目擊。圖／讀者提供

冬至將屆，台灣高山將進入雪季，陸軍特戰指揮部日前在合歡山武嶺部署3輛「全地形多功能機動車（ATV）」，車輛在台14線機動巡行時，為民眾目擊，受到矚目。

陸軍特戰部隊11月甫接裝同品牌700 CC的「全地形多功能機動車（ATV）」，規劃籌購28輛ATV，配置於特戰營偵察排、兩棲營與特戰訓練中心，並計畫冬季進駐谷關武嶺，除作為高寒地訓練外，同時備便作為高山救援之用，車輛日前已試裝雪鏈。

陸軍過去在合歡山雪季前，由十軍團派遣兩輛M113甲車進駐武嶺待命，執行道路破冰等高山救難任務，但任務已改為營區待命中斷多年。特戰「全地形多功能機動車」進駐武嶺，藉由配備雙A臂式前後戀吊絞盤及拖車桿、拖勾等設備，執行當地雪季高山救援任務。

陸軍特指部表示，陸軍的ATV平時可擔負高山救難，戰時則可執行特戰快速部署與特種滲透任務，近期已部署至谷關特訓中心。

3輛「全地形多功能機動車（ATV）」，近日車輛在台14線停車場下卸、機動巡行時，為民眾目擊。據了解，車輛當日由高階軍官率隊進駐特訓中心，並且前往武嶺高寒地訓練基地，雪季可支援高山救難任務。

陸軍特戰「全地形多功能機動車（ATV）」近日在台14線停車場下卸，被民眾目擊。圖／讀者提供
陸軍特戰「全地形多功能機動車（ATV）」近日在台14線停車場下卸，被民眾目擊。圖／讀者提供

特戰 武嶺 陸軍

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