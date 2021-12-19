獨／因應遭受第一擊 東南沙將新部署24浬雷達與備援系統

台海情勢因各國艦艇頻繁出沒而日趨複雜，海岸巡防署計畫更新全國重點雷達站，除為強化澎湖南方四島國家公園越界非法捕撈漁船監控與北部海域情勢而增設東吉嶼、龜山島雷達站外，同時因應南海情勢需要，還將原偵蒐距離僅達12浬領海的商規雷達，更新為偵蒐距離達24浬鄰接區的雷達，同時為東南沙遭受第一擊後，能迅速建立備援偵蒐能量，將增設機動雷達車含光電設備，以強化東南沙地區偵蒐備援能量。

因應台海與南海情勢，海巡署擬定「東、南部及外離島地區雷達監控系統換裝計畫」，列為111-120年執行的中長程計畫。

計畫指出，海巡署在全國原有78處岸際雷達站，已於98至99年優先汰換東部、南部高屏地區及部分外離島含東沙及南沙地區等岸際雷達站雷達天線機組換装作業，後續於103至106年辦理北、中、南部及金門、馬祖、澎湖等地區計56處岸際雷達站天線暨基礎工程與雷達操作系統、6部機動雷達車與雷情資訊系統換裝建置作業，以監控我國岸際12浬海域船舶動態。

但海巡署表示，台灣東、南部及部分外離島於98至99年換裝的舊式雷達天線機組使用超過10年，且相關基礎設施更是92年建置使用至今，使用超過17年，為因應海巡署多元任務及南海議題升溫等因素，汰換老舊岸際雷達及操作系統，刻不容緩。

計畫指出，海巡將強化海域岸際監偵能量，將陸續汰換東部、南部、東南沙地區及澎湖吉貝等22處岸際雷達站已逾使用年限天線與收發信機相關組件，另依2018全國NGOs環境會議建言，增設東吉嶼雷達，強化澎湖南方四島國家公園越界非法捕撈漁船監控。

海巡署說，海巡將籌建可整合岸際雷達系統的高科技紅外線熱影像光電裝備，建構雷達、守望哨、機動兵力及光電設備等多層式監偵屏幕，提升執勤人員對海上、岸際目標的快速辨識能量，有效彌補雷達盲區及守望監控死角，全面掌握海面船隻目標。並同時建置偵蒐距離達24浬的監偵雷達，擴增雷達偵蒐能量。

海巡署解釋說，因應近9年西南及東部海域案件增溫計6477件，因此建置24浬偵雷達，擴增雷達偵蒐能量至我國24浬鄰接區，強化海域偵蒐能量，以提升對海面不明目標預警功能。

海巡署表示，規劃於111至113年期間分年汰換海巡署東、南部及外離島地區雷達監控系統，增設機動設備及東南沙地區備援偵能量。

海巡署表示，海巡署目前有6部機動雷達車，近3年出勤1222次，功能主要用於彌補岸際雷達盲區機動偵蒐及暫代雷達故障空窗，並結合情資出勤實施任務。而因應台灣東部海岸線長達350餘公里，目前僅配賦1部機雷車，機動偵蒐能力不足；另南海情勢需要，於遭受第一擊後，能迅速建立備援偵蒐能量，因此增設3部機動雷達車含光電設備以因應。

海巡署表示，這項計畫計畫建置1處船舶自動辨識系統接收站，同時計畫汰換、建置23處雷達站、5處區域彌補雷達、2處24浬偵蒐雷達站、3部機動雷達車、6處雷達站整合光電設備、6處巡防區雷達操作系統、1處教學雷達天線機組、1處龜山島鋼筋混凝土建物,合計總經費為9億1795萬5千元，執行期程為111至120年，採3年(111-113年)建置、2年(114-115年)保固、5年(116-120年)維護方式執行。

據了解，兩處2處24浬偵蒐雷達站分別部署南沙太平島與東沙島。