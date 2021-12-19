新艦陸續成軍 海巡署和星艦、謀星艦停航待除役
海巡署「籌建海巡艦艇發展計畫」全案加緊推進，成為蔡政府「國艦國造」指標，在兩艘4000噸級的嘉義級救難艦陸續完工後，海巡署已於月前下令元老級巡防艦「和星艦」與謀星艦停航，準備報廢，明年舉行除役儀式。
海巡署「籌建海巡艦艇發展計畫」全案總經費為426億512萬3千元，計畫建造4艘4000噸級艦丶6艘1000噸級艦丶12艘600噸級巡防艦，以及17艘100噸級巡防艇丶52艘35噸級巡防艇與50艘沿岸多功能艇；行政院更在今年7月增加核定海巡署129億餘萬元經費籌建多艘新型遠洋巡護船，將興建6艘丶3000噸級的新型遠洋巡護船。4000噸型的嘉義級首艦與新竹艦將陸續完成，其餘600噸、1000噸型艦艇也陸續交艦中。
長期擔任海巡署旗艦角色的和星艦，在馬政府完成兩艘3000噸級巡防救難艦下水後，仍然沒有汰除，運作到今年。海巡署在向立法院報告的預算解凍報告中原表示，將規劃讓同級的偉星艦與和星艦汰除。
和星艦與偉星艦是海巡署1800噸的遠洋緝私巡防艦艇，「和星艦」由財政部關稅總局委託中國造船公司基隆造船廠，參照美國海岸警備隊的「熊級」巡邏艦，所承造遠洋用緝私巡防艦艇。
海岸巡防署表示，和星艦於今年9月29日勤務結束進港後開始停航，目前初步會勘完成，由專家學者吳東明教授評估建議報廢，刻正辦理報廢流程。另謀星艦已於12月15日勤務結束進港後開始停航，預計明年1月邀請專家學者會勘評估報廢。有關雙艦除役典禮將視報廢流程，預計於明年辦理。
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