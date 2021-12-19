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獨／海巡旗艦廠試海水竟湧入救難區 緊急縮小艙口因應

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
海岸巡防署興建中第二艘嘉義級巡防救難艦新竹艦（CG5002），經廠試後發現航行時後側救生艙口竟被海浪灌入，海巡署臨時要求重造艙口加以縮小，原宣稱年底交艦的時程受到影響。圖為縮小工程後的救難艙口。圖／讀者提供
海岸巡防署興建中第二艘嘉義級巡防救難艦新竹艦（CG5002），經廠試後發現航行時後側救生艙口竟被海浪灌入，海巡署臨時要求重造艙口加以縮小，原宣稱年底交艦的時程受到影響。圖為縮小工程後的救難艙口。圖／讀者提供

海岸巡防署興建中第二艘嘉義級巡防救難艦新竹艦（CG5002），經廠試後發現航行時後側救生艙口竟被海浪灌入，海巡署臨時要求重造艙口加以縮小，原宣稱年底交艦的時程受到影響。海巡署表示，新竹艦確實修改難區設計，將於明年3月7日前完工交船。

嘉義級巡防艦(4000噸級)第2艘「新竹艦」造艦，總噸位高達5919噸，蒲福風力耐受級數高達10級，續航力達1萬浬，並比照海軍磐石艦，配備精良專業醫療設備，設置負壓隔離病房及醫療手術室，將由國防部醫官，是海巡最大噸位的「旗艦級」巡防救難艦，甲板預定可降空勤總隊黑鷹直升機等旋翼機共同執勤。

新竹艦上配備有以2.75吋火箭砲為主的鎮海火箭彈系統、20機砲等，另有射程120公尺高壓水砲、無人飛行載具，具備平戰轉換能力。南沙太平島碼進行擴建浚深，一部分就是因應供該型艦泊靠。

海巡原曾宣稱此艦可望於年底交艦，但新竹艦近期經多次廠試發現，後側原設計的救難區艙口容易進浪，臨時要求縮小艙口，近日艦艇泊於高雄進行艙口縮小工程，受到關注。

對此，海巡署表示，有關新竹艦修改救難區設計，是艦長考量航行過程救難區易有上浪情形，為提高救難區間使用效益及同仁執勤安全，經專業評估後進行設計調整精進，屬局部改善工程，不影響整體造艦進度。

海巡署表示，新竹艦業於今年11月29日至12月1日提前完成海上公試，目前施工進度均正常，將按契約規定，於明年3月7日前完工交艦。

海岸巡防署興建中第二艘嘉義級巡防救難艦新竹艦（CG5002），經廠試後發現航行時後側救生艙口竟被海浪灌入，海巡署臨時要求重造艙口加以縮小，原宣稱年底交艦的時程受到影響。圖為新竹艦泊靠進行救難艙口縮小工程。圖／讀者提供
海岸巡防署興建中第二艘嘉義級巡防救難艦新竹艦（CG5002），經廠試後發現航行時後側救生艙口竟被海浪灌入，海巡署臨時要求重造艙口加以縮小，原宣稱年底交艦的時程受到影響。圖為新竹艦泊靠進行救難艙口縮小工程。圖／讀者提供
海巡署表示，新竹艦已於今(110)年11月29日至12月1日提前完成海上公試。圖中船舷後側的救生艙口為原設計大小。圖／讀者提供
海巡署表示，新竹艦已於今(110)年11月29日至12月1日提前完成海上公試。圖中船舷後側的救生艙口為原設計大小。圖／讀者提供

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