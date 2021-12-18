快訊

【公投終局之戰】民調只是表面樂觀？ 國民黨憂投票率低和新北「破口」

不忍了！李靚蕾開戰BY2妹Yumi 嗆「我提供證據，謝謝」

勇鷹二號量產機22日交機 漢翔董座胡開宏同乘飛交台東

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
漢翔第1架量產型的「勇鷹高教機」11月29日飛交台東志航基地，第二架編號1102的量產機預計22日飛交台東，規劃由漢翔董事長胡開宏同乘抵達，完成今年小批量生產交機兩架的任務。記者洪哲政／攝影
漢翔第1架量產型的「勇鷹高教機」11月29日飛交台東志航基地，第二架編號1102的量產機預計22日飛交台東，規劃由漢翔董事長胡開宏同乘抵達，完成今年小批量生產交機兩架的任務。記者洪哲政／攝影

漢翔第1架量產型的「勇鷹高教機」11月29日飛交台東志航基地，第二架編號1102的量產機預計22日下周三飛交台東，規劃由漢翔董事長胡開宏同乘抵達，完成今年小批量生產交機兩架的任務。

勇鷹高教機108年9月完成首架原型機出廠，109年6月執行首飛；110年11月起小批量生產，預定12月底前交機兩架，112年3月起進入量產階段，115年6月前完成66架交機任務。

胡開宏曾於今年3月在台中清泉崗同乘「勇鷹」新式高教機，他表示，此舉代表他以實際行動證明新式高教機性能安全可靠，展現國防自主自研自製的能量。

空軍司令部規劃，勇鷹新式高級教訓機預計於110至115年間分年依序交機2架、8架、17架、18架、18架及3架。明年預計交機8架。

1102機飛交台東，代表漢翔完成今年交機任務。第三架編號11003的量產機已於10月展開試飛，明年將陸續按進度交機。

勇鷹 台東志航基地

延伸閱讀

基隆客運和機車擦撞輾死一女 司機無肇責判無罪

勇鷹高教機今橫跨中央山脈 空軍：飛交台東志航基地

影／勇鷹高教機首架飛抵台東志航基地 軍事攝影迷興奮

首架量產型勇鷹高教機明飛交台東 空軍灑水為新機接風

相關新聞

【專家之眼】自毀產業嚇阻入侵 焦土戰略絕不可行

美國陸軍戰爭學院以《戰爭要素》（Parameters）為名，每季發刊學報2021年第4刊（冬季刊），刊登以《徒勞無獲：嚇...

勇鷹二號量產機22日交機 漢翔董座胡開宏同乘飛交台東

漢翔第1架量產型的「勇鷹高教機」11月29日飛交台東志航基地，第二架編號1102的量產機預計22日下周三飛交台東，規劃由...

中共航艦遼寧號出宮古海峽 進入西太平洋

日本防衛省統合幕僚監部於東京時間昨日23時（中原標準時間17日22時）宣布，中共海軍遼寧號航空母艦，在大型驅逐艦、巡防艦...

快速布雷艇第3、4艇交艇 強化嚇阻可恃戰力

海軍快速布雷艇第3艇及第4艇昨天舉行交艇典禮。海軍司令劉志斌上將致詞時表示，快速布雷艇能快速完成敵航經海域或港口的布雷作...

4架殲16擾台西南ADIZ 空軍兵力應對

空軍今天晚上發布共機動態，4架殲16戰機白天侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，並以...

清泉崗產業園區開發爭議 時力批程序漏洞罔顧國安

時代力量立委陳椒華今與時代力量發言人、律師張衞航舉行記者會指出，清泉崗產業園區開發案位於重要軍事管制區禁限建範圍，但台中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。