勇鷹二號量產機22日交機 漢翔董座胡開宏同乘飛交台東
漢翔第1架量產型的「勇鷹高教機」11月29日飛交台東志航基地，第二架編號1102的量產機預計22日下周三飛交台東，規劃由漢翔董事長胡開宏同乘抵達，完成今年小批量生產交機兩架的任務。
勇鷹高教機108年9月完成首架原型機出廠，109年6月執行首飛；110年11月起小批量生產，預定12月底前交機兩架，112年3月起進入量產階段，115年6月前完成66架交機任務。
胡開宏曾於今年3月在台中清泉崗同乘「勇鷹」新式高教機，他表示，此舉代表他以實際行動證明新式高教機性能安全可靠，展現國防自主自研自製的能量。
空軍司令部規劃，勇鷹新式高級教訓機預計於110至115年間分年依序交機2架、8架、17架、18架、18架及3架。明年預計交機8架。
1102機飛交台東，代表漢翔完成今年交機任務。第三架編號11003的量產機已於10月展開試飛，明年將陸續按進度交機。
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