中共航艦遼寧號出宮古海峽 進入西太平洋　　

成功級巡防艦在國軍服役超過二十年，是數量最多的主戰艦隻。記者統計歷年媒體出海採訪海軍操演，發現一個有趣現象，近十年來軍方類似邀訪，沒有一次安排搭乘成功級。即使2018年銘傳、逢甲兩艦成軍，只有蔡總統登艦參觀，中外媒體都留在碼頭上。如果相較任務繁重度與曝光機會，成功級無疑是艦隊中最低調的「阿信」。 【解密成功艦】將於19號刊登下篇，帶領讀者登上舷號1107的子儀號巡防艦，以鏡頭與文字，呈現包括艦長室、主砲彈倉、輪機艙、女生寢室等，平常鮮少曝光的艦上空間，一窺成功級真面目。

2021-12-17 07:31