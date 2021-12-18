中共航艦遼寧號出宮古海峽 進入西太平洋
日本防衛省統合幕僚監部於東京時間昨日23時（中原標準時間17日22時）宣布，中共海軍遼寧號航空母艦，在大型驅逐艦、巡防艦、補給艦各一艘護衛下，已經由東海南下出宮古海峽，來到台灣東方的西太平洋。
統合幕僚監部在17日即將結束時，於官方的Facebook、Twitter同步發布此訊息。日方表示，於12月15日上午11時許，在長崎西南方男女群島以西約350公里處，發現遼寧號航空母艦，以及055型大驅逐艦南昌號（DDG101）、054A型巡防艦日照號（FFG598），以及一艘901型綜合補給艦（AOE901）。此編隊由東海南下，16日穿越宮古海峽進入西太平洋。在東海與太平洋海域，都曾進行艦載機起降。
日方出動跟監的機艦，包括類似輕航艦的直升機護衛艦出雲號、護衛艦秋月號，以及P-1、P-3反潛巡邏機。
值得注意的是，日方公布的照片中，901型綜合補給艦的舷號亦為901。由於本級艦前兩艘「呼倫湖」與「查干湖」號的舷號分別為965、967，分別服役於北海、南海艦隊。這次出現的901是新號碼，似乎代表第三艘本級艦（2019年下水）已經服役。
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