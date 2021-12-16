當兵有餉扣紓困款 立委：逼人兵變？

拿到紓困金的人恐因服義務役、有拿軍中薪水而被通知必須繳回！民進黨立委何志偉怒批，政府此舉形同「逼阿兵哥兵變」。他強調，對弱勢家庭而言，服役期間的薪資幫助相當有限，政府不該以此理由要求民眾繳回紓困金。

當兵回來被追討紓困

何志偉與新北市議員羅文崇15日召開記者會指出，有民眾為義務當兵而辭去所有工作，卻遭衛福部以具有軍保身份為由、追討擴大紓困發給的3萬紓困金。羅文崇說，他相信這絕不是個案，而是通案，且四個月的軍事訓練役軍中的薪餉絕對不足以支付一個家庭開銷。

陳情人在記者會中透過電話解釋，區公所人員說這筆紓困款項是以整戶所得為判斷標準，今年收到的3萬紓困金是因去年有申請過，因此今年自動以同一人做申請，但陳情人因2到6月曾服義務役，所以「必須繳回紓困金」，且拒絕讓他與衛福部窗口通話。

逼阿兵哥兵變

何志偉質疑，如果軍保不具備領取資格，那最一開始就不該發給紓困款，且為何紓困規定中，會選擇排除軍事訓練役男？他強調，紓困核定通知書已明載陳情人符合紓困標準，衛福部現在卻以服兵役為由，要拿回這筆紓困金，不只是雨天收傘，「根本是打人一巴掌」。

對此，衛福部出席記者會官員社工司胡彩惠科長表示如果弱勢家庭紓困金繳回有困難，可以申請分期繳回，且會重新檢視個案。

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