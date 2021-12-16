清泉崗產業園區開發爭議 時力批程序漏洞罔顧國安

時代力量立委陳椒華今與時代力量發言人、律師張衞航舉行記者會指出，清泉崗產業園區開發案位於重要軍事管制區禁限建範圍，但台中市政府卻未依國防部公告將此開發案送軍方先審，程序上有嚴重問題，罔顧國安。

陳椒華指出，清泉崗產業園區開發案62筆土地依「台中清泉崗機場重要軍事設施管制區」及其禁建限建範圍，須先徵得設管單位隸屬作戰區同意後，再依相關法規辦理，但環評送案審查一年，國防部迄今未收到台中市政府函告徵詢此案，遭蒙在鼓裡，「究竟是台中市政府刻意欺瞞國防部？幫開發單位護航？還是打算先通過環評再逼國防部就範？」

陳椒華也質疑，開發單位有台中顏家人擔任董事，此案卻跳過國防部「軍方先審」程序，加上台中港碼頭是華府智庫認為解放軍登陸最佳位置，顏家與中國紅色勢力往來密切，種種連結令人質疑有顏家插旗的清泉崗產業園區開發案的背後，是否有紅色力量介入？

陳椒華表示，國防部不能只管禁限建高度，一定要從國家安全角度來看此案，「難道台中市政府一直不發文正式徵詢國防部意見，國防部就可以擺爛裝死嗎？」她呼籲，國防部該負起保家衛國的責任，從嚴審查清泉崗產業園區開發案，禁止引狼入室，別讓國防安全出現破口，她也將會針對此案質詢國家安全局。