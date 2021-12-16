海軍司令部新年度形象桌曆 披露雄二野戰發射高畫質影像

海軍司令部臉書專頁今（16）日公布111年形象桌曆，内容披露雄風二型反艦飛彈自陸基野戰陣地、海基艦艇發射升空的高清畫面。

海軍司令部今天表示，新年度形象桌曆以海軍「忠義軍風，錨鏈精神」為主題，彙整海軍各單位精神標語，並以建軍備戰、勤訓精練之戰演訓照片及單位代表人物為設計元素，呈現海軍戮力戰訓本務，並彰顯各單位榮譽信念與核心價值。

海軍司令部説，桌曆內頁註記海軍歷史戰役及各單位隊慶日期，藉此記錄海軍光榮歷史與單位榮耀傳承，桌曆扉頁以「海軍軍歌」為主題，展現海軍官兵乘長風破萬里浪豪情壯志，此外，次頁也由大家熟悉的「海軍小百科」教官介紹「國際通用字母音標信號表」，不僅具有實用性，更代表海軍特色與專業。

海軍司令部説，海軍111年形象桌曆完整呈現海軍「忠義軍風，錨鏈精神」及海軍榮譽信念與核心價值，桌曆融合精神戰力及歷史傳承，賦予年度形象桌曆嶄新面貌，展現海軍官兵優質形象。