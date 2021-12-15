台星恢復軍事合作 新加坡陸軍突擊營本周進駐南部施訓

我國與新加坡恢復因新冠肺炎疫情而中斷的軍事合作，新加坡陸軍突擊營部隊本周進駐高雄鳳山國軍某部隊營舍，並於13日在屏東潮州空降場實施實基本傘訓「戰鬥跳」訓練。

航特部13日在屏東潮州空降場實施基本傘訓「戰鬥跳」訓練，過程中1名傘兵因傘繩空中纏繞因此背部在柏油路上著地，過程被遭到交管的民眾攝下並向媒體披露，一度批評軍方。

不過，影片内容被外界發現，現場管制交通士兵軍裝迷彩和我軍大不相同，且戴著我軍没有的貝雷帽，被識出是新加坡來台駐訓的「星光部隊」，並非航特部所屬官兵。

針對以不良姿勢著地受到關注的傘兵，陸軍航特部主任王俊傑今（15）日表示，空降訓練中心13日上午在潮州空降訓練場，執行一般例行性基本跳傘訓練，1名學員於跳出機門後，發生傘繩纏繞狀況，即依空中緊急狀況處理程序排除，平安著陸。

王俊傑説，案經現場醫務人員初步檢查無受傷，稍後再赴醫院進一步檢查，狀況均正常。

王俊傑表示，航特部對於跳傘過程中可能發生的危安狀況，已訂定各類型緊急狀況處置做法。學員均須經過扎實的地面訓練，並由教官評鑑合格後，始可執行實機空跳訓練。

對於施訓的傘兵是否為星國部隊，王俊傑表示，國軍各項涉外軍事交流均依規劃辦理。